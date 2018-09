Premier League. Sześć tygodni przerwy Jacka Wilshere'a

Angielskie media poinformowały we wtorek, że Jacka Wilshere'a czeka sześciotygodniowa przerwa. Spowodowane jest to kontuzją kostki odniesioną przez pomocnika "Młotów".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jose Mourinho zaliczył upadek. Wideo © 2018 Associated Press

26-letni Anglik, który latem dołączył do West Hamu na zasadzie wolnego transferu, kontuzji doznał na jednym z treningów w ubiegłym tygodniu. Z tego też powodu zabrakło go w składzie londyńczyków, w wygranym przez nich 3:1 niedzielnym meczu Premier League przeciwko Evertonowi. Było to jednocześnie pierwsze zwycięstwo "Młotów" w bieżącym sezonie ligowym.

Reklama

Sztab szkoleniowy londyńczyków miał nadzieję, że kontuzja kostki Wilshere'a nie będzie wymagała zabiegu operacyjnego. Stało się jednak inaczej. "The Guardian" poinformował, że w poniedziałek Anglik poszedł "pod nóż" i jego rehabilitacja potrwa około sześciu tygodni.

26-letni Wilshere jest wychowankiem Arsenalu. Wiosną nie był jednak w stanie porozumieć się z działaczami "Kanonierów" w sprawie nowego kontraktu, a jedną z przyczyn były liczne kontuzje tego piłkarza w poprzednich latach. Zaryzykować zdecydowali się z kolei szefowie West Hamu, którzy na wniosek nowego menedżera "Młotów" Manuela Pellegriniego zaproponowali Wilshere'owi trzyletnią umowę.

Zdjęcie West Ham’s Jack Wilshere has undergone ankle surgery / PA Sport

Wojciech Malinowski