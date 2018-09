Premier League. Tottenham wrócił na zwycięską ścieżkę. Zwycięstwo z Brighton

Brighton & Hove Albion przegrał z Tottenhamem 1-2 (0-1) w sobotnim meczu 6. kolejki Premier League. Golami dla londyńczyków podzielili się Harry Kane i Erik Lamela. Gospodarzom nie pomogło trafienie Antony'ego Knockaerta w doliczonym czasie gry.

Po trzech przegranych z rzędu, dwóch w lidze i wtorkowej w Lidze Mistrzów przeciwko Interowi Mediolan, menedżer Tottenhamu Mauricio Pochettino w ostatnich dniach cierpliwie odpowiadał na pytanie dziennikarzy dotyczące słabej postawy Tottenhamu. Argentyńczyk miał jednocześnie nadzieję, że z wyjazdu do Brighton uda się przywieźć komplet punktów i zapomnieć o słowie "kryzys".

W sobotnim meczu 6. kolejki drużyna z północnego Londynu musiała sobie radzić bez dwóch podstawowych golkiperów. Do kontuzjowanego Francuza Hugo Llorisa dołączył bowiem Holender Michel Vorm i w bramce gości stanął Argentyńczyk Paulo Gazzaniga, który w meczu Premier League po raz ostatni zagrał w listopadzie ubiegłego roku.

Rozgrywane w ulewnym deszczu spotkanie nie mogło zachwycić widzów. Po tym, gdy w pierwszych minutach spotkania golkiper gospodarzy Matthew Ryan wspaniale obronił strzał głową Toby'ego Alderweirelda, z boiska długo wiało nudą. Emocje przyniosła dopiero sytuacja z 42. minuty, gdy ustawiony w murze najskuteczniejszy piłkarz Brighton Glenn Murray zagrał ręką we własnym polu karnym i sędzia słusznie podyktował rzut karny. Piłkę na 11. metrze ustawił sobie Harry Kane i pewnym uderzeniem strzelił pierwszego gola we wrześniu.

Po zmianie stron piłkarze gospodarzy zaczęli żwawiej atakować bramkę Tottenhamu. Raz nawet udało im się trafić do siatki rywali, lecz pełniąca rolę sędziego asystenta Sian Massey słusznie zauważyła pozycję spaloną Shane'a Duffy'ego. Z kolei po godzinie gry znakomitej sytuacji nie wykorzystał Antony Knockaert, który z bliskiej odległości uderzył prosto w Gazzanigę.

W 76. minucie londyńczycy przeprowadzili akcję, która przypieczętowała ich wygraną. Z lewej strony włączył się do niej z obrony Danny Rose, który przytomnie wycofał piłkę spod linii końcowej do ustawionego w polu karnym Erika Lameli. Wprowadzony kilka minut wcześniej do gry Argentyńczyk wykorzystał zagranie kolegi i płaskim strzałem uderzył poza zasięgiem rąk Ryana.

Na tym jednak emocje się nie zakończyły. W końcówce spotkania trzech dogodnych sytuacji nie wykorzystał Harry Kane, za to w doliczonym czasie gry kontaktowego gola po indywidualnej akcji strzelił Knockaert. Francuz w ostatniej akcji meczu mógł również doprowadzić do wyrównania, lecz jego strzał zza linii pola karnego obronił Gazzaniga.

Tottenham wygrał ostatecznie 2-1 i awansował na 5. pozycję w tabeli Premier League. Brighton & Hove Albion pozostał na 13. miejscu.

Brighton & Hove Albion - Tottenham 1-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Harry Kane (42., z karnego), 0-2 Erik Lamela (76.), 1-2 Antony Knockaert (90.+3)

Wojciech Malinowski