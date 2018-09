Premier League. W sobotę Chelsea - Liverpool, najważniejszy mecz początku sezonu

Chelsea udowodniła w środę, w dodatku na Anfield, że można w tym sezonie pokonać Liverpool. Na razie, co prawda, tylko w Pucharze Ligi, bo w Premier League "The Reds” jeszcze nie doświadczyli porażki i z kompletem punktów przewodzą tabeli. Dobry nastrój Edena Hazarda wystarczy na defensywę Liverpoolu bez Virgila van Dijka? - Chęć rewanżu to obowiązek w sporcie - podkreśla trener lidera Juergen Klopp.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dlaczego Liverpool sięgnie po tytuł Premier League? Wideo Eurosport

- Sarri to menedżer, który lubi, jak więcej operuje się piłką. To robi wielką różnicę. Poza tym, to Włoch i tak jak z Antonio Conte mamy sporo taktyki oraz ciężko trenujemy. Nie oznacza to, że z poprzednimi trenerami nie miałem swobody. Conte i Mourinho też pozwalali mi robić pod bramką przeciwnika, co chcę. Kiedy oni byli trenerami, też dobrze grałem. Wiem, co mam robić w defensywie - przekonuje Eden Hazard.

Reklama

I Belg pokazał w środę, co potrafi robić, kiedy ma swobodę. 27-letni ofensywny pomocnik przejął piłkę na połowie przeciwnika, przedryblował kilku zawodników, zakładając przy tym kilka „siatek” i mocnym strzałem nie dał szans bramkarzowi Alissonowi Beckerowi. Dzięki tej spektakularnej bramce Chelsea wygrała 2-1.

Od chwili debiutu w 2012 roku żaden inny pomocnik nie miał w Premier League aż takiego wpływu na ofensywę swojej drużyny jak Hazard, który strzelił w barwach londyńskiego klubu 73 gole i miał 41 asyst. Najbardziej interesującą kibiców kwestią jest więc sprawa nowego kontraktu dla lidera „The Blues”. Media spekulowały, że umowa powinna być niebawem podpisana, ale Hazard nie zamierza zdradzać szczegółów i dalej trzyma fanów Chelsea w niepewności. Wiadomo od dawna, że jego zatrudnieniem był mocno zainteresowany Real Madryt (i niewykluczone, że wciąż jest).

- Nie podpisałem jeszcze kontraktu. Na razie nie - mówił po wyeliminowaniu Liverpoolu. Hazard ma już pięć ligowych goli w tym sezonie i jest współliderem klasyfikacji strzelców. Każde kolejne trafienie tylko wzmacnia jego pozycję w negocjacjach o wyższe zarobki w nowej umowie.

W optymalnym wykorzystaniu ofensywnego potencjału pomaga taktyka Maurizio Sarriego, która w porównaniu do stylu gry poprzednich trenerów jest bardziej ukierunkowana na posiadanie piłki. W tym celu włoski szkoleniowiec, wraz z przyjściem na Stamford Bridge, zabrał ze sobą Jorginho, pomocnika ze swojej byłej drużyny z Neapolu. Znany dotychczas głównie z zabezpieczenia tyłów N’Golo Kante ustawiany jest przez Sarriego nieco wyżej, co także przekłada się na urozmaicenie gry w ataku. M.in. dzięki trenerskim roszadom do łask wrócił środkowy obrońca David Luiz. Brazylijczyk za rządów Antonio Conte zagrał od początku ledwie w dziesięciu meczach, a teraz wystąpił we wszystkich ligowych.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Piątek kusi największe kluby Europy. Wideo Eurosport

- Teraz wykorzystujemy takich zawodników, którzy chcą grać piłką. Częściej ją posiadamy, na czym korzystają ofensywni gracze - tłumaczy Hazard.

Trener Juergen Klopp miał teraz kilka dni, by przemyśleć, jak zatrzymać Belga. Sprawy nie ułatwia uraz sprowadzonego z Southampton obrońcy Virgila van Dijka. Holender wprowadził się do drużyny znakomicie. Eksperci uważają, że to on w głównej mierze przyczynił się do znacznej poprawy gry defensywnej. W tygodniu przeciwko Chelsea go jednak zabrakło.

- Wszyscy wiemy, że mogliśmy temu zapobiec. Były trzy próby, ale nikt nie zrobił tego wystarczająco zdecydowanie. Nikt nie zrobił wejścia na 100 proc. i gdyby chociaż jeden zawodnik tak postąpił, to ta bramka by nie wpadła. A każdego można zatrzymać- ocenił niemiecki trener na przedmeczowej konferencji prasowej.

Drużyna Kloppa wygrała sześć wszystkich spotkań Premier League i jest jak dotychczas jedyną, która nie straciła jeszcze punktów. Chelsea ma do "The Reds” dwa punkty straty po bezbramkowym remisie z West Hamem United w poprzedniej kolejce. Trener ekipy z Anfield zapewnia, że porażka na swoim terenie z sobotnim rywalem nie popsuła nastrojów, a jedynie wzmogła chęć rewanżu.

- Nie było fajnie, nie tego oczekujemy i nie tam zmierzamy, ale to nie wpłynęło na atmosferę. Mieliśmy dwa dni, żeby wrócić na odpowiedni tor. Z całą pewnością mamy pokłady dodatkowej motywacji. Chcemy się odegrać, to jest sport. Chęć rewanżu, to obowiązek w sporcie. Będzie ciężko, będzie intensywnie. To wielki mecz, ale pierwszym celem był mecz ze środy. Teraz spróbujemy użyć informacji, jakie mamy, aby zaprezentować się z lepszej strony - stwierdził Klopp.

Ciekawie zapowiada się też starcie dwóch najdroższych bramkarzy świata. W spotkaniu Pucharu Ligi bronili Simon Mignolet i Willy Caballero. Teraz kibice zobaczą bezpośredni pojedynek Alissona Beckera i Kepy Arrizabalagi. W letnim oknie transferowym najpierw Liverpool pobił transferowy rekord bramkarski, zatrudniając tego pierwszego, a po trzech tygodniach Chelsea przebiła cenę, sprowadzając tego drugiego. Początek obu zawodników w nowych klubach nie należał do spektakularnych. Sobotni mecz to najlepsza okazja, aby przyjrzeć się dokładniej Alissonowi i Kepie.

kip

Zdjęcie Eden Hazard / PA Sport