Premier League. Wayne Ronney rozmawia z DC United

Napastnik Evertonu ma dość siedzenia na ławce rezerwowych. Wiele wskazuje na to, że latem Wayne Rooney przeniesie się do Major League Soccer, a konkretnie do DC United. Cały sezon MLS na żywo w Eurosporcie i usłudze Eurosport Player.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zwycięstwo Evertonu na otarcie łez w LE. Wideo Eurosport

Pojawienie się Sama Allardyce’a na Goodison Park oznaczało dla Wayne’a Rooneya pożegnanie z regularnymi występami w podstawowym składzie Evertonu. Taka sytuacja sprawia, że utytułowany napastnik poważnie rozważa odejście latem z macierzystego klubu.

32-letni piłkarz ma jeszcze dwa lata obowiązującego kontraktu z ekipą „The Toffees”, ale wykazuje zainteresowanie przeprowadzką za ocean. Major League Soccer wydaje się coraz bardziej atrakcyjna dla zaawansowanych wiekiem zawodników.

„The Sun” poszło nawet o krok dalej, sugerując, że były kapitan reprezentacji Anglii prowadzi rozmowy z klubem z Waszyngtonu. Okno transferowe w Stanach Zjednoczonych otwiera się 10 lipca i być może Rooney obierze kierunek podobny do tego, na który zdecydował się Zlatan Ibrahimović.

Po powrocie do Evertonu z Manchesteru United ostatniego lata, Rooney zdobył 11 bramek we wszystkich rozgrywkach. Początek miał bardzo obiecujący, gdyż ówczesny menedżer Ronald Koeman stawiał na doświadczonego gracza.

Drużyna z Liverpoolu zajmuje 8. miejsce w Premier League.

Oglądaj cały sezon MLS w Eurosporcie i usłudze Eurosport Player.

fira

Zdjęcie