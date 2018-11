Premier League. Welbeck musiał poddać się operacji

Danny Welbeck, napastnik Arsenalu, przeszedł operację kostki z powodu kontuzji, jakiej doznał w spotkaniu ze Sportingiem w Lidze Europy w czwartek - potwierdził trener "Kanonierów" Unai Emery.

Welbeck miał ogromnego pecha, kiedy w pierwszej połowie spotkania po próbie zagrania górnej piłki niefortunnie upadł na murawę. W jednej chwili okazało się, że doszło do bardzo nieprzyjemnego urazu. Napastnik Arsenalu zwijał się z bólu, trzeba było podać mu tlen, a następnie od razu przetransportowano go do szpitala.

- To poważna kontuzja. Operacja odbyła się w piątek. Lekarz zapewne odpowiedziałby lepiej niż ja. Kostka jest złamana będziemy bez niego przez bardzo długi czas - stwierdził szkoleniowiec londyńskiej drużyny Unai Emery.

27-letniego Welbecka czeka teraz kilka miesięcy rehabilitacji i leczenia stopy. Hiszpański szkoleniowiec nie chciał powiedzieć, czy jego podopieczny wróci do gry w tym sezonie. Przy tego typu kontuzjach jest to trudne do oszacowania. Uraz przytrafił się Anglikowi, gdy ten wrócił do dobrej formy. Akurat poradził sobie z innymi problemami zdrowotnymi i otrzymał nawet powołanie do drużyny narodowej na listopadowe zgrupowanie.

kip

