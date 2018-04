Premier League. Wenger jest pewny, że Ramsey zostanie w Arsenalu

Kibice Arsenalu mogą zacząć się martwić. Kontraktu z klubem z północnego Londynu nie przedłużył jeszcze Aaron Ramsey, jeden z najważniejszych piłkarzy w zespole Kanonierów. - Jestem pewny, że w końcu się dogadamy. Jest tu już bardzo długo i oby został jak najdłużej - mówi menedżer Arsenalu Arsene Wenger

Obecna umowa walijskiego pomocnika jest ważna do końca sezonu 2018/19, ale pierwsze rozmowy na temat podpisania nowego kontraktu nie zakończyły się sukcesem. Kolejnym problemem Arsene'a Wengera może być Jack Wilshere. Anglikowi kończy się kontrakt z Arsenalem już w czerwcu. Wychowanek Kanonierów zazwyczaj zawodzi, a cały poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Bournemouth. Ramsey byłby dla Arsenalu dużo większą stratą.

- Ciągle jesteśmy w kontakcie. Jestem pewny, że Aaron zostanie z nami. Przecież i tak zostało mu jeszcze ponad dwanaście miesięcy obecnego kontraktu. Z mojej strony wszystko jest jasne, chcę go w Arsenalu, ale najpierw musimy znaleźć porozumienie. Ramsey to jeden z piłkarzy, którzy są tu od zawsze i chcę, by tworzył przyszłość tej drużyny - wyznał Arsene Wenger.

Walijczyk w tym sezonie zagrał w 25 spotkaniach, strzelił dziewięć goli i zaliczył dziesięć asyst. Piłkarze z północnego Londynu zajmują szóste miejsce w Premier League i mają małe szanse na zajęcie miejsca w pierwszej czwórce. Ratunkiem dla Ramseya i spółki są rozgrywki Ligi Europy. Arsenal wygrał w pierwszym meczu 1/4 finału z CSKA Moskwa 4-1. Zwycięstwo w Lidze Europy da Anglikom udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

W ramach 33. kolejki Premier League Arsenal zagra z Southampton. Mecz w niedzielę.

