Premier League. Wilfried Zaha nie zamierza odchodzić z Crystal Palace

Świetny sezon, mimo ogromnych problemów drużyny na starcie, ma za sobą Wilfried Zaha. W dużym stopniu to dzięki bardzo dobrej dyspozycji skrzydłowego, Crystal Palace zdołało pewnie utrzymać się w Premier League. 25-latkiem zaczął interesować się Manchester City. Sam piłkarz nie za bardzo jednak pali się od zmiany klubu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. BVB marzy o Martialu, United chce Pulisicia i gotówkę. Wideo Eurosport

Dziewięć goli, trzy asysty - tak wyglądają statystyki Zahy z zakończonego właśnie sezonu. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej był jedną z jaśniejszych postaci drużyny "Orłów", która rozgrywki zaczęła od siedmiu porażek do zera. Zaha odżył po zmianie na stanowisku trenera, kiedy Franka de Boera zastąpił Roy Hodgson. Szybko stał się jednym z groźniejszych zawodników na swojej pozycji w lidze.

Reklama

Świetna postawa Iworyjczyka sprawiła, że jego osobą zainteresował się nowy mistrz Anglii, drużyna Manchesteru City. Angielskie media spekulowały o transferze w wysokości 50 milionów funtów. Głos w sprawie zabrał Zaha.

- Nie mam żadnych planów, związanych z odejściem z Crystal Palace. Cieszę się teraz grą w piłkę i nie chcę nic zmieniać - oznajmił 25-letni zawodnik.

- To jest mój dom, nie widzę powodu, by go opuszczać - dodał.

Być może Zaha nie kwapi się do zmiany klubu również z innego powodu. Przypomnijmy, że w 2013 roku zamienił Crystal Palace na Manchester United. Tam nie potrafił się odnaleźć i jako "niewypał" został oddany z powrotem do ekipy "Orłów".

Pojawiają się jednak informacje, że "The Citizens" mogą wkrótce wrócić z jeszcze wyższą ofertą.

- Wilfried jest jedną z najważniejszych osób w naszej drużynie. Znamy jego wartość, ale ostatnią rzeczą, o której myślimy, jest jego odejście. Nie potrzebujemy sprzedawać Zahy - powiedział trener Roy Hodgson.

Wyniki, terminarz i tabela Premier League

Zdjęcie Wilfried Zaha / Getty Images