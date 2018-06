Premier League. Wolverhampton Wanderers celuje w TOP 6

Duże pieniądze na transfery i jeszcze większe ambicje, tak brytyjskie media opisują plany Wolverhampton Wanderers na nowy sezon Premier League. Wspomagany chińskimi pieniędzmi beniaminek celuje w czołową szóstkę w Anglii.

W zakończonych w maju rozgrywkach "Wilki" nie dały w Championship szans rywalom i dzięki zdobytym 99 punktom z pierwszego miejsca w tabeli powróciły po sześciu latach do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii.



Już w minionym sezonie w drużynie prowadzonej przez Nuno Espirito Santo grali klasowi piłkarze zagraniczni: Ruben Neves, Diego Jota i Willy Boly.

Mocna kolonia portugalska w składzie to efekt bliskiej współpracy ze słynnym agentem Jorge Mendesem, który pośredniczył w sprowadzeniu do klubu chińskiego inwestora. Zdaniem dziennika "The Mirror" firma Fosun International także bieżącego lata nie zamierza oszczędzać na transferach, a szeregi "Wilków" mogą wzmocnić tak znani piłkarze jak Rui Patricio czy Andre Silva. Obaj to oczywiście również Portugalczycy.

Duże inwestycje mają jednak haczyk w postaci wymagań stawianych przed trenerami i piłkarzami beniaminka. Chińscy właściciele oczekują bowiem miejsca w czołowej szóstce Premier League, które w minionych rozgrywkach zajął londyński Arsenal.



Tak wysoko Wolverhampton po raz ostatni w Anglii sklasyfikowany został na koniec sezonu 1979/1980.

Wojciech Malinowski