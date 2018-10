Premier League. Wszyscy w szoku, po katastrofie z udziałem Vichaia Srivaddhanaprabhy

Piłkarski świat nie tylko Anglii nie może przeboleć katastrofy śmigłowca, w jakiej najpewniej zginął właściciel Leicester City i sieci King Power – 61-letni Vichai Srivaddhanaprabha.

Srivaddhanaprabha urodził się w Bangkoku, fortunę zarobił na sieci sklepów wolnocłowych King Power. Jego majątek szacuje się na pięć miliardów dolarów.



Jego inwestycja w klub Premier League odwróciła hierarchię do tego stopnia, że dwa lata temu Leicester FC został sensacyjnym mistrzem Anglii, zostawiając w pobitym polu wszystkie potęgi.

Bartosz Kapustka, który po Euro 2016, za 4,5 mln euro, przeniósł się z Cracovii do Leicester, nie mógł uwierzyć w informację o tragedii właściciela klubu.

Wielu piłkarzy "Lisów" - w tym m.in. Jamie Vardy i Harry Maguire - zamieściło w mediach społecznościowych wpisy sugerujące modlitwę za osoby poszkodowane w katastrofie.

Z kolei były piłkarz Leicester City i reprezentacji Anglii Gary Lineker napisał po cotygodniowym magazynie telewizji BBC "Match of the Day", którego jest gospodarzem, że "to był najtrudniejszy (program) jaki kiedykolwiek prowadził". "To okropna tragedia, łamiąca serce" - dodał.

Zdjęcie Vichai Srivaddhanaprabha (z prawej) doprowadził Leicester do mistrzostwa Anglii / AFP

Świadkowie policyjnej akcji ratunkowej, widzieli, jak jeden policjant próbował wybić szybę w śmigłowcu, by wyciągnąć ofiarę wypadku, ale zanim mu to się udało doszło do eksplozji, na skutek której ratownicy musieli opuścić miejsce katastrofy.

MB, RP