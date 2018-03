Premier Leauge. Wenger: Jestem dyskryminowany ze względu na wiek

Menedżer londyńskiego Arsenalu Arsene Wenger zasugerował, że spotykająca go krytyka, a także spekulacje dotyczące jego przyszłości są przykładem dyskryminacji ze względu na wiek. Francuz ma 68 lat i jest drugim najstarszym trenerem w Premier League.

Zdjęcie Arsene Wenger /Getty Images

Prowadzący zespół z północnego Londynu od 1996 roku Wenger jest jednocześnie najdłużej pracującym menedżerem w Premier League. W ostatnich latach znajduje się jednak pod coraz większym ostrzałem krytyki ze strony kibiców i ekspertów. Nasiliła się ona po wypadnięciu Arsenalu z pierwszej czwórki angielskiej ekstraklasy.

Reklama

- Gdy stajesz się coraz...starszy, to koncentrujesz się na jak najlepszej pracy z klubem i jednocześnie uczysz się ignorować całą resztę. Im jesteś starszy, tym bardziej widoczna jest jednak dyskryminacja ze względu na wiek. Akceptuję to, że wyniki nie są zadowalające i to powoduje określone konsekwencje. Nie rozumiem jednak czemu przywoływany jest mój wiek, a także staż pracy z Arsenalem - powiedział Wenger w rozmowie ze stacją beIN Sports.

Nie tylko w brytyjskiej prasie pojawiają się różne nazwiska ewentualnych następców Francuza, któremu w czerwcu przyszłego roku wygasa dwuletni kontrakt z Arsenalem. W niedzielę niemiecki "Kicker" napisał o rozmowach działaczy "Kanonierów" z byłym szkoleniowcem Borussii Dortmund Thomasem Tuchelem.

- Wiem, że moja praca podlega publicznej ocenie. Muszę osiągać jak najlepsze wyniki, gdyż to na ich podstawie jestem oceniany. Być może jestem naiwny, ale wierzę jednak, że pewnego dnia, gdy zakończę już moją pracę z Arsenalem, to będzie ona oceniana na podstawie całego mojego dorobku, a nie wyniku ostatniego spotkania - dodał francuski szkoleniowiec.

W ciągu 22-letniej pracy z "Kanonierami" Arsene Wenger zdobył trzy razy mistrzostwo Anglii i siedem razy zwyciężał w krajowym pucharze.

Wojciech Malinowski