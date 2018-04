Premier Leauge. Wygrane drużyn Bednarka i Krychowiaka

Southampton FC pokonał AFC Bournemouth 2-1 (1-1) w sobotnim meczu 36. kolejki Premier League. Gospodarze przedłużyli tym samym swoje szanse na utrzymanie w lidze, a cały mecz w ich barwach rozegrał Jan Bednarek. Spadku po raz kolejny udało się z kolei uniknąć Grzegorzowi Krychowiakowi, który zagrał 13 minut w wygranym przez West Bromwich Albion 1-0 meczu z Newcastle United.

- Będzie to niewątpliwie jeden z najważniejszych meczów w mojej karierze - powiedział menedżer Southampton Mark Hughes przed pojedynkiem przeciwko lokalnemu rywalowi. W tym niezmiernie istotnym dla losów pozostania jego zespołu w Premier League meczu Walijczyk po raz kolejny zaufał Janowi Bednarkowi, który utrzymał miejsce na prawej stronie 3-osobowego bloku obronnego. W drużynie gości tradycyjnie mecz z ławki rezerwowych obejrzał Artur Boruc.

W swoim trzecim występie w angielskiej ekstraklasie Bednarek miał kilka nerwowych momentów, a dodatkowo całą drugą połowę grał z żółtą kartką na koncie. Otrzymał ją w 47. minucie za taktyczny faul na Lysie Moussecie. Polak miał niestety również udział przy straconym przez jego zespół golu. W doliczonym czasie pierwszej połowy były piłkarz Lecha Poznań przegrał walkę o górną piłkę we własnym polu karnym z Simonem Francisem, co pozwoliło obrońcy gości dograć ją do Joshuy Kinga, który z kolei z bliskiej odległości umieścił ją w siatce.

"Święci" sobotnie spotkanie jednak wygrali i dzięki szóstemu zwycięstwu w sezonie przedłużyli swoje szanse na utrzymanie się w Premier League. Stało się tak głównie za sprawą znakomitego występu Dusana Tadica, który dwukrotnie pokonał Asmira Begovicia. Serb najpierw w 25. minucie wykorzystał stworzoną mu przez Mario Leminę szansę w kontrataku, a z kolei w 54. minucie sam wypracował sobie okazję, którą wykończył precyzyjnym strzałem tuż przy słupku bramki gości. Triumfu "Świętych" nie byłoby jednak również bez dobrych interwencji bramkarza Aleksa McCarthy'ego, który zaimponował szczególnie w doliczonym czasie gry broniąc strzał z woleja Ryana Frasera.

Southampton wygrał ostatecznie 2-1 i na jeden punkt zbliżył się do zajmującej 17. pozycję drużyny Swansea City. Ekipa Łukasza Fabiańskiego będzie mogła jednak odskoczyć od "Świętych" jeszcze w sobotni wieczór, gdyż od 18:30 na Liberty Stadium zagra z londyńską Chelsea.

Ze zwycięstwa cieszył się również Grzegorz Krychowiak, który przez ostatnie 13 minut zagrał w wygranym przez West Bromwich Albion 1-0 meczu na boisku Newcastle Uniteds. Piłkarze "The Baggies" po raz kolejny uniknęli tym samym spadku z Premier League, chociaż ewentualna wygrana Swansea City we wspomnianym meczu przeciwko Chelsea przypieczętuje ostatecznie los drużyny z The Hawthorns. Sobotnie zwycięstwo zapewniło jej trafienie Matta Phillipsa z 29. minuty.

W pozostałych rozegranych o godz. 16:00 meczach Burnley zremisowało z Brighton Hove & Albion 0-0, Huddersfield Town przegrał z Evertonem 0-2 (gole Cenka Tosuna i Idrissy Gueye), a Crystal Palace rozgromił aż Leicester City 5-0. Podopieczni Roya Hodgsona praktycznie zapewnili tym samym sobie utrzymanie w Premier League, a golami w sobotnie popołudnie podzielili się Wilfried Zaha, James McArthur, Ruben Loftus-Cheek, Patrick van Aanholt i Christian Benteke. W kadrze gospodarzy na ten mecz zabrakło Jarosława Jacha.

Wojciech Malinowski