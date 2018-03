PSG, United i Liverpool stoczą walkę o Ghoulama

”France Football” poinformował, że Paris Saint-Germain w letnim oknie spróbuje pozyskać lewego obrońcę SSC Napoli Faouziego Ghoulama. Jednak faworytem w wyścigu po piłkarza jest FC Liverpool, a do walki zamierza się włączyć jeszcze Manchester United.

Ghoulam to wielki pechowiec. W listopadzie zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, a zaraz po powrocie do treningów poważnie uszkodził rzepkę. Na początku tygodnia piłkarz ponownie zaczął trenować i według ostatnich doniesień będzie gotowy do gry pod koniec kwietnia. Jednak urazy lewego obrońcy nie odstraszyły europejskich potęg.

Według ”France Football” PSG jest gotowe zapłacić za zawodnika 35 milionów euro – taka kwota odstępnego widnieje w jego kontrakcie. W Paryżu liczą, że dobre relacje z SSC Napoli ułatwią transakcję i latem Ghoulam zamelduje się na Parc des Princes.

Jednocześnie magazyn informuje, że faworytem do pozyskania Algierczyka pozostaje Liverpool, który chciał go sprowadzić już latem ubiegłego roku, ale wówczas negocjacje przeciągały się i zamknięto okno transferowe. Nie zmienia to faktu, ze menedżer ”The Reds” Juergen Klopp bardzo naciska na klubowych włodarzy, by tym razem doprowadzili sprawę do końca.

Ponadto do walki o Ghoulama może się włączyć Manchester United. Agentem piłkarza jest Jorge Mendes, a zatem człowiek prowadzący interesy menedżera ”Czerwonych Diabłów” Jose Mourinho. Portugalczyk bardzo chętnie sprowadziłby 27-letniego zawodnika na Old Trafford.

