Puchar Anglii. Chelsea i Manchester United walczą o trofeum na Wembley

Chelsea Londyn i Manchester United zmierzą się w sobotę na Wembley w finale piłkarskiego Pucharu Anglii. "The Blues" mogą sobie poprawić nastrój po nieudanym sezonie, a "Czerwone Diabły" chcą wygrać dla dochodzącego do zdrowia byłego trenera Alexa Fergusona.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. BVB marzy o Martialu, United chce Pulisicia i gotówkę. Wideo Eurosport

Puchar Anglii to najstarsze piłkarskie rozgrywki na świecie. Najczęściej - 13 razy - wygrywał je Arsenal Londyn. MU może do niego dołączyć, bo ma na koncie 12 triumfów. Chelsea stanie przed szansą na ósme trofeum.

Reklama

Londyńczycy w tym sezonie Premier League bronili mistrzowskiego tytułu. Osiągnięcia celu nie byli nawet blisko. Ostatecznie zajęli dopiero piąte miejsce i zabraknie ich w prestiżowej Lidze Mistrzów. - Nie myślimy jeszcze o kolejnych rozgrywkach. Przede wszystkim musimy wygrać w sobotę. Nie jesteśmy już w stanie uratować tego sezonu, Liga Mistrzów przepadła. Wciąż jednak możemy go zakończyć miłym akcentem - przyznał pomocnik Chelsea Cesc Fabregas.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Chelsea skradła Bednarkowi show Eurosport

Manchester natomiast w lidze angielskiej zajął drugie miejsce. To jego najlepszy wynik od 2013 roku, kiedy po raz ostatni świętował mistrzostwo. To był także moment, gdy zespół opuścił Ferguson. Legendarny szkoleniowiec przed dwoma tygodniami miał wylew krwi do mózgu. Opuścił już oddział intensywnej terapii.

- Chcemy wygrać to trofeum dla niego, przywieźć je do domu. Ten klub naprawdę wiele mu zawdzięcza - podkreślił pomocnik Scott McTominay. Pod wodzą Fergusona "Czerwone Diabły" pięciokrotnie zdobywały Puchar Anglii i 13-krotnie mistrzostwo kraju. Mecz rozpocznie się o godzinie 18.15.