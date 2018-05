Puchar Anglii. Fabregas chce zdobyć puchar, bo zgubił poprzedni medal

W sobotnim finale FA Cup na Wembley Chelsea zmierzy się z Manchesterem United. Na triumfie specjalnie zależy pomocnikowi "The Blues" Cescowi Fabregasowi, który zgubił poprzedni medal za zdobycie pierwszego Pucharu Anglii.

- No nie mogę znaleźć tego medalu - żałuje Cesc Fabregas. - Miał się nimi zajmować mój tata. Któregoś dnia zapytałem go: gdzie są moje wszystkie medale? Już prawie straciłem medal mistrzostw świata. Znalazłem go w pudle w domu mojej mamy. Odzyskałem prawie wszystkie poza dwoma albo trzema, w tym FA Cup - wylicza.

Przy okazji sobotniego meczu Fabregasowi odżyły wspomnienia z 2005 roku, kiedy zdobył pierwsze trofeum w dorosłej piłce. W finale Pucharu Anglii jego Arsenal również spotkał się wtedy z Manchesterem United, z którym wygrał 5-4 po karnych.

- Pamiętam ten finał. W bardzo młodym wieku zdobyłem pierwsze trofeum w seniorskiej piłce. Pamiętam Cristiana Ronalda, Wayne'a Rooneya, Ruuda van Nistelrooya, Paula Scholesa, Roya Keane'a. United mieli fantastyczny zespół. Jeden z najlepszych, przeciwko którym grałem. Szczerze mówiąc, zagraliśmy fatalnie, ale dopisało nam szczęście - mówi z uśmiechem Cesc Fabregas, który miał wtedy 18 lat.

