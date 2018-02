Puchar Anglii. Tottenham - Rochdale 6-1

Tottenham pokonał Rochdale AFC 6-1 (1-1) w powtórzonym meczu 5. rundy Pucharu Anglii. W pierwszej połowie spotkania największe emocje budziły decyzje podejmowane za pomocą systemu VAR, z kolei po zmianie stron w roli głównej wystąpiła śnieżyca, a także Fernando Llorente, który popisał się hat trickiem.

Podobnie jak to było w 4. rundzie, także w kolejnej fazie piłkarze Tottenhamu szansy awansu w Pucharze Anglii musieli szukać w powtórzonym spotkaniu, w którym na Wembley podejmowali znacznie niżej notowanego rywala. Tym razem do Londynu zawitało Rochdale, które chociaż zajmuje ostatnią, 24. pozycję w rozgrywkach Ligue 1, to w lutym zdołało zremisować z uczestnikiem Ligi Mistrzów 2-2.

Rewanż miał być jednak dla londyńczyków formalnością. Już w 6. minucie unieśli oni ręce w geście triumfu, lecz po użyciu systemu VAR sędzia Paul Tierney nie uznał gola strzelonego przez Argentyńczyka Erika Lamelę. Arbiter zdecydował bowiem, że wcześniej obrońcę Rochdale sfaulował Hiszpan Fernando Llorente, chociaż zdaniem wielu obserwatorów obaj piłkarze wzajemnie się przytrzymywali i była to błędna decyzja sędziego.

Takich wątpliwości nie było za to w 24. minucie. W kontrataku gospodarzy Lamela zagrał do Koreańczyka Heunga-Mina Sona, a ten po krótkim dryblingu uderzył precyzyjnie i dał tym samym prowadzenie Tottenhamowi.

Dwie minuty później poziom kontrowersji sięgnął zenitu. Wszystko zaczęło się od faulu Matta Done'a na Kieranie Trippierze. Obrońca gości zaczął przytrzymywać rywala przed polem karnym, ale ten zdołał wbiec w "szesnastkę" i dopiero tam padł na murawę. Sędzia najpierw zasygnalizował rzut wolny, ale następnie, po trwającej kilka minut konsultacji, zmienił decyzję na rzut karny, Piłkę na 11. metrze ustawił sobie Heung-Min Son, który zmylił bramkarza gości i posłał piłkę do siatki. Zamiast gola Koreańczyk otrzymał jednak żółtą kartkę, gdyż arbiter, dodajmy całkowicie słusznie, uznał, że zatrzymał się on w trakcie wykonywania karnego. Była to identyczna sytuacja do tej, która miała miejsce w LOTTO Ekstraklasie wiosną ubiegłego roku, gdy podobnie sędzia ukarał piłkarza Legii Warszawa Miroslava Radovica w meczu z Pogonią Szczecin.

W 31. minucie kibiców Tottenhamu jeszcze bardziej niż decyzje sędziowskie zaszokował Stephen Humphrys. Piłkarz gości wbiegł wtedy w pole karne i po idealnym podaniu na wolne pole posłał piłkę obok Michaela Vorma.

Po zmianie stron lekkie opady śniegu zamieniły się na Wembley w prawdziwą śnieżycę, a w tak trudnych warunkach atmosferycznych znakomicie odnaleźli się Llorente i Lucas Moura. Już w pierwszym kwadransie zastępujący Harry'ego Kane'a Hiszpan trzykrotnie pokonał golkipera Rochdale, a kupiony w styczniu Brazylijczyk asystował przy dwóch jego golach, popisując się przy tym znakomitym dryblingiem i szybkością. Z kolei w 65. minucie wynik na 5-1 dla Tottenhamu podwyższył Koreańczyk Son. Podawał mu tym razem Lamela, ale całą akcję ponownie rozpoczął niesamowity w środowy wieczór Lucas Moura.

W doliczonym czasie gry szóstego gola dla londyńczyków strzelił rezerwowy Kyle Walker-Peters. Tottenham pewnie zatem awansował do ćwierćfinału Pucharu Anglii, w którym w sobotę 17 marca zagra na wyjeździe przeciwko Swansea City.

Tottenham - Rochdale AFC 6-1 (1-1)

Bramki: 1-0 Heung-Min Son (23.), 1-1 Stephen Humphrys (31.), 2-1 Fernando Llorente (47.), 3-1 Fernando Llorente (53.), 4-1 Fernando Llorente (59.), 5-1 Heung-Min Son (65.), 6-1 Kyle Walker-Peters (90.)