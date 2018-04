Radja Nainggolan w Arsenalu? Jest warunek

Jeszcze nie zakończył się ligowy sezon, a Arsenal szykuje się do okna już teraz. Mówi się, że "Kanonierzy" bardzo chcieliby zakontraktować pomocnika AS Roma Radję Nainggolana. Żeby jednak Belg przyszedł do Londynu, na ławce trenerskiej musi zasiąść konkretny kandydat.

Zdjęcie Radja Nainggolan /Getty Images

Reprezentant Belgii niedawno przedłużył swoją umowę z rzymskim klubem mimo wielu ofert z Premier League oraz Serie A (m.in. od Interu). "Sun Sport" podaje jednak, że mimo tego Arsenalowi będzie zależało, aby przekonać piłkarza do przenosin na Wyspy Brytyjskie. Stanie się tak, jeżeli Arsene’a Wengera po sezonie zastąpi Luis Enrique.

Reklama

Piłkarzem interesowały się również Chelsea i Manchester United. Oba kluby rzucały na stół około 50 milionów euro. Sam zainteresowany podkreślił niedawno w jednym z wywiadów, że spokojnie mógłby zarabiać więcej w innym miejscu, ale życie w stolicy Włoch ceni dużo bardziej niż ogromne pensje.

Radja Nainggolan przyszedł do AS Roma w 2014 roku. Najpierw na wypożyczenie, potem natomiast w ramach transferu definitywnego. Dla Giallorossich reprezentant Belgii wystąpił w 198 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i strzelił 31 goli. Do Italii trafił jeszcze jako junior z Germinalu Beerschot do Piacenzy. Na Półwyspie Apenińskim spędził całą swoją dotychczasową karierę.



Wyniki, terminarz i tabela Serie A