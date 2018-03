Reprezentacja Anglii. Dziadek Lewisa Cooka zarobi na debiucie syna

W czekających reprezentację Anglii w najbliższych dniach meczach przeciwko Holandii i Włochom szansę debiutu może otrzymać 21-letni Lewis Cook. Na premierowy występ w kadrze pomocnika AFC Bournemouth z niecierpliwością czeka jego dziadek, który dzięki temu może zarobić ponad 16 tysięcy funtów.

Wszystko to jest związane z zakładem, który cztery lata temu Trevor Burlingham zawarł z brytyjskim bukmacherem William Hill. Postawił on bowiem 500 funtów na to, że jego wnuczek przed 26. urodzinami zadebiutuje w seniorskiej reprezentacji Anglii. Bukmacher zaoferował mu za to kurs 33,0, co oznacza ewentualną wypłatę w wysokości 16500 funtów.

W listopadzie ubiegłego roku Cook po raz pierwszy znalazł się w kadrze powołanej przez Garetha Southgate'a, lecz jeszcze wtedy nie otrzymał szansy debiutu w meczu przeciwko Brazylii. Teraz jego występ wydaje się znacznie bardziej prawdopodobny, a z koniecznością wypłaty pogodzeni są nawet przedstawiciele firmy bukmacherskiej.

- Lewis jest w bardzo dobrej formie w tym sezonie, zatem w najbliższych dniach zapewne zadebiutuje w reprezentacji, a wiara jego dziadka w rozwój wnuka zostanie wynagrodzona. Zresztą nawet, jeżeli nie nastąpi to teraz, to raczej nie należy się tu pytać "czy kiedykolwiek to nastąpi", lecz "kiedy" - powiedział rzecznik prasowy Williama Hilla Joe Crilly.

W piątkowy wieczór reprezentacja Anglii zagra na wyjeździe z Holandią, a trzy dni później na Wembley podejmie Włochy.

21-letni Lewis Cook w bieżącym sezonie wystąpił 23 meczach Bournemouth na boiskach Premier League. W czerwcu ubiegłego roku wychowanek Leeds United był kapitanem reprezentacji Anglii do lat 20, która zdobyła złoty medal na mistrzostwach świata.

Wojciech Malinowski

