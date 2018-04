Robert Pires: Vieira jest gotowy na Arsenal

Arsenal poszukuje trenera, bo po zakończeniu tego sezonu Arsene Wenger odejdzie z klubu po 22 latach pracy. Każdego dnia pojawiają się kolejne kandydatury, ale jedną z pierwszych była kandydatura Patricka Vieiry, byłego piłkarza „Kanonierów”. Robert Pires, który w londyńskim zespole grał z Vieirą, przekonuje, że zatrudnienie kolegi to dobry pomysł.

Drogi Vieiry i Piresa skrzyżowały się w Londynie na przełomie wieku. Pierwszy z Francuzów reprezentował barwy angielskiego klubu w latach 1996 - 2005, a drugi 2000 - 2006. Obaj byli częścią słynnej drużyny Arsenalu, która pod wodzą Arsene’a Wengera bez żadnej porażki wywalczyła w 2004 roku mistrzostwo Anglii.

To ostatni tytuł „Kanonierów” i m.in. z tego powodu szefowie klubu zdecydowali się rozstać z długoletnim szkoleniowcem, któremu do końca podpisanej latem ubiegłego roku umowy pozostawał jeszcze jeden sezon. Sternicy Arsenalu nie chcieli jednak czekać i zmusili Wengera do zakończenia współpracy.

Decyzję ogłoszono tydzień temu. Od tamtego czasu dzień w dzień w angielskich mediach trwają spekulacje na temat zatrudnienia nowego menedżera. Jednym z pierwszych kandydatów był właśnie Patrick Vieria, który po zakończeniu piłkarskiej kariery rozpoczął pracę w akademii Manchesteru City, po czym zaczął prowadzić siostrzaną drużynę „The Citizens” New York City FC w Major League Soccer.



- Tak, Arsenal i Vieria to byłoby bardzo dobre połączenie - Pires nie miał wątpliwości w rozmowie z telewizją beIN Sports. - Mogę powtórzyć, myślę, że Patrick Vieira jest gotowy na Arsenal. Na 100 procent tak - podkreślił były pomocnik Arsenalu i reprezentacji Francji.

- Jest gotowy, bo bardzo dobrze poradził sobie w New York City przez trzy ostatnie sezony i ma charakter do tego, by zostać menedżerem Arsenalu - stwierdził 44-letni Francuz.

Arsene Wenger może poprowadzić drużynę jeszcze w sześciu meczach. Wszystko zależy od tego, czy Arsenal wyeliminuje Atletico Madryt w półfinale Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu w Londynie padł remis 1-1. W najbliższym meczu "Kanonierzy" zmierzą się w niedzielę na Old Trafford z Manchesterem United.

