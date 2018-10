Romelu Lukaku krytykowany przez legendy Manchesteru United

Napastnik Manchesteru United Romelu Lukaku powiedział niedawno, że ma nadzieję przenieść się w przyszłości do Serie A. Słowa reprezentanta Belgii nie spodobały się Gary'emu Pallisterowi, który uważa, że jest to "lekceważące" dla klubu z Old Trafford.

Lukaku ma ważny kontrakt z Manchesterem United do końca czerwca 2022 roku i w najbliższym czasie raczej nie zmieni barw klubowych. Belgijski piłkarz pochodzenia kongijskiego udzielił niedawno wywiadu "La Gazzetta dello Sport". Został w nim zapytany o grę w Serie A. "Dlaczego nie? Mam nadzieję, że tak się stanie" - odparł Lukaku.



Ta wypowiedź nie spodobała się byłemu obrońcy "Czerwonych Diabłów" Pallisterowi, który zaapelował do 25-letniego snajpera o okazanie większego szacunku dla swojego obecnego klubu. "Myślę, że jest to lekceważące, jeśli wymieniasz inne kluby, a jesteś związany kontraktem. Gdy zostawiasz to dla siebie, to nie ma problemu, ale gdy mówisz o tym publicznie, to nie jest w porządku. Zwłaszcza w obecnej sytuacji Manchesteru United, który jest pod olbrzymią presją, a jego główny snajper mówi, że chciałby wyjechać za granicę. Nie jest to idealny scenariusz" - stwierdził były obrońca klubu z Old Trafford.



Pallister nie jest jedynym z byłych piłkarzy "Czerwonych Diabłów", który krytykuje Lukaku. "Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek wygrasz ligę z takim strzelcem jak on" - podkreślił Paul Scholes dla ESPN. "Wydaje mi się, że nie pracuje wystarczająco ciężko, ale wciąż jest młodym człowiekiem. Strzelił wiele goli. Jest szybki i silny, ale Lukaku jest jednym z wielu zawodników MU, którzy wyglądają tak, jakby brakowało im pewności siebie" - zaznaczył Scholes.



Lukaku będzie chciał udowodnić legendom Manchesteru United, że się mylą już w najbliższą sobotę, kiedy "Czerwone Diabły" zagrają przeciwko jego byłemu klubowi Chelsea Londyn.

Manchester United spisuje się poniżej oczekiwań w tym sezonie Premier League. Po ośmiu kolejkach klub z Old Trafford plasuje się dopiero na ósmym miejscu. Do czołowej trójki Manchesteru City, Chelsea i Liverpoolu traci już siedem "oczek".

