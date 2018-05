Ryan Giggs: Jeśli zatrzymasz Edena Hazarda, to już jest dobrze

Już w sobotę Manchester United zmierzy się z Chelsea w finale Pucharu Anglii. Dla obu klubów będzie to szansa na jedyne trofeum w tym sezonie. - Drugie miejsce w lidze i Puchar Anglii, to byłby udany sezon dla MU. Ofensywa zrobi w tym finale różnicę - ocenia Ryan Giggs, legenda "Czerwonych Diabłów".

Manchester United odpadł z Ligi Mistrzów już w 1/8 finału. Jak przyznał wiceprezes wykonawczy Ed Woodward, to nie sprawiło, że klub ucierpiał finansowo. Piłkarze z Old Trafford jednak celują w trofea. Ostatnią szansą na sukces United jest sobotni finał Pucharu Anglii.

O ciśnieniu panującym wokół Manchesteru United doskonale wie Ryan Giggs. Legendarny piłkarz MU uważa, że triumf na Wembley uratuje sezon. - Wicemistrzostwo Anglii i Puchar Anglii będą oznaczać, że Manchester United rozegrał dobry sezon. Zawsze chcesz zakończyć sezon z trofeum, bo to dobrze nastraja przed następnym - mówił Walijczyk w rozmowie z MUTV.

Na przeszkodzie "Czerwonym Diabłom" staną piłkarze Chelsea. Londyńczycy nie zakwalifikowali się do Ligi Mistrzów, w Premier League zajęli dopiero piąte miejsce. Puchar Anglii ma być dla "The Blues" pucharem pocieszenia.

- Chelsea to ta sama kategoria, co MU. Obie drużyny są pod presją. Szanse oceniam "50 na 50". Manchester i Chelsea mają świetne ofensywy, to postawa pomocników i napastników zrobi różnicę. Jeśli powstrzymasz Hazarda, to już masz spore szanse na sukces – ocenił „Giggsy”.

Skb