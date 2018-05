Ryan Giggs: Teraz jest czas, by się modlić

Sir Alex Ferguson od soboty przebywa w szpitalu po udarze mózgu i operacji, która najpewniej uratowała mu życie. 76-letni były menedżer Manchesteru United jest w stabilnym stanie, ale przed nim długa walka o powrót do zdrowia. - On jest wojownikiem. Operacja się udała, wierzę w to, że wróci do pełni zdrowia - przyznał Ryan Giggs, legenda Premier League i wychowanek trenerskiej sławy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rafał Boguski po meczu z Koroną Kielce (3-0). Wideo INTERIA.TV



Informacja o wylewie Sir Aleksa Fergusona i poważnym stanie, w którym się znalazł, zszokowała świat futbolu. Cała piłkarska rodzina trzyma kciuki za powrót "Fergiego" do zdrowia. Głos w sprawie zabrał Ryan Giggs, wychowanek słynnego menedżera i człowiek, z którym sięgał wielokrotnie po trofea w Anglii i Europie.



- On jest wojownikiem. Operacja się udała, wierzę w to, że wróci do pełni zdrowia. To człowiek, który wywarł największy wpływ na moją karierę - przyznał poruszony Ryan Giggs, który obecnie jest trenerem reprezentacji Walii.



W podobnym tonie wypowiadają się byli i obecni piłkarze MU.

- Jestem wstrząśnięty. Dla mnie to absolutna legenda, człowiek, który dał mi szansę w wielkiej piłce. Znam jego charakter, będzie walczył o powrót do zdrowia - dodał Phil Jones.



- To silny człowiek. Jesteśmy zjednoczeni i życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia - dodał Juan Manuel Mata, pomocnik "Czerwonych Diabłów".