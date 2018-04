Salah przeszedł do historii Premier League i afrykańskiej piłki

Trudno znaleźć słowa, aby opisać to, co egipski skrzydłowy wyprawia w tym sezonie. W sobotę Mohamed Salah strzelił 30. gola w Premier League, a jego Liverpool pokonał 3-0 Bournemouth. Łącznie ma już na koncie 40 bramek we wszystkich rozgrywkach. To pierwsza sytuacja od 11 lat, gdy gracz klubu z angielskiej ekstraklasy ma taki dorobek.

W sezonie 2007/2008 Cristiano Ronaldo był zawodnikiem Manchesteru United. Wtedy we wszystkich rozgrywkach strzelił 42 gole. Teraz 25-letni Salah ma już 40 bramek oraz do rozegrania co najmniej sześć meczów, cztery w Premier League i dwa w półfinale Ligi Mistrzów.

Jako czwarty zawodnik w historii Liverpoolu zdobył co najmniej 40 goli w sezonie. Pierwszym był Roger Hunt, który w rozgrywkach 1961/62 zanotował 42 trafienia. Potem Ian Rush w sezonie 83/84 zdobył 47 bramek. Ten sam napastnik trzy lata później zakończył wszystkie zmagania z dorobkiem 40 goli.

30 bramek w Premier League to coś wyjątkowego. Egipcjanin, który ma także dziewięć asyst osiągnął taki wynik jako ósmy piłkarz w historii, ale jako pierwszy z Afryki.

Dotychczas najlepszym osiągnięciem mógł się pochwalić Didier Drogba. Zawodnik z Wybrzeża Kości Słoniowej w sezonie 2009/2010 w barwach Chelsea zdobył 29 bramek.

