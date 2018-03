Salah wyprzedził Messiego i zmierza po ”Złoty But”

W sobotnim meczu z Watfordem skrzydłowy Liverpoolu Mohamed Salah strzelił aż cztery gole, a jego zespół wygrał 5-0. Tym samym Egipcjanin wyszedł na prowadzenie w wyścigu po ”Złoty But” – nagrodę dla najlepszego strzelca w ligach europejskich. Salah o trzy trafienia wyprzedza Lionela Messiego.

Jeśli Salah dalej będzie strzelał z taką regularnością, to zostanie drugim zawodnikiem z klubu Premier Leauge, który w ciągu ostatnich dziesięciu lat zdobędzie ”Złoty But”. Ostatnim był były snajper Liverpoolu Luis Suarez, który w sezonie 2013/2014 triumfował ex aequo z Cristino Ronaldo z Realu Madryt.

Cztery bramki zdobyte w meczu z Watfordem sprawiły, że Salah biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki strzelił już 36 goli w 41 meczach, z czego 28 w Premier League. W klasyfikacji strzelców angielskiej ekstraklasy Egipcjanin o cztery trafienia wyprzeda Harry’ego Kane’a z Tottenhamu Hotspur.

Natomiast biorąc pod uwagę punktację, według której przyznawany jest ”Złoty But” Salah za 28 bramek w Premier League uzbierał 56 punktów i wyprzedza Lionela Messiego o 6 punktów. Argentyńczyk trafił do siatki w ostatnim meczu ligowym z Athletic Bilbao (2-0), ale wygląda na to, że w osobie Salaha wyrósł mu niezwykle groźny konkurent do końcowego triumfu.

Najwięcej goli w ligach europejskich strzelił do tej pory Jonas z Benfiki – 31 trafień. Jednak portugalska liga jest uznawana za gorszą od angielskiej Premier League, francuskiej Ligue 1, niemieckiej Bundesligi, włoskiej Serie A i hiszpańskiej La Liga, dlatego wobec niej stosowany jest również niższy przelicznik punktowy – 1,5, zamiast 2.

Do walki o ”Złoty But” może się jeszcze włączyć Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu Monachium plasuje się na 7. miejscu z dorobkiem 46 punktów, które otrzymał za 23 gole.

Wyścig po ”Złoty But”, stan na 19.03:

1. Mohamed Salah, Liverpool, 56 punktów (28 goli)

2. Lionel Messi, Barcelona, 50 (25)

3. Edinson Cavani, PSG, 48 (24)

3. Ciro Immobile, Lazio, 48 (24)

3. Harry Kane, Tottenham, 48 (24)

6. Jonas, Benfica, 46,5 (31)

7. Robert Lewandowski, Bayern Monachium, 46 (23)

8. Mauro Icardi, Inter Mediolan, 44 (22)

8. Cristiano Ronaldo, Real Madryt, 44 (22)

10. Sergio Aguero, Manchester City, 42 (21)

10. Luis Saurez, Barcelona, 42 (21)

