Sane wdzięczny Guardioli: Najlepszy trener na świecie

Leroy Sane, pomocnik Manchesteru City, nie miał wątpliwości komu zawdzięcza nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza mijającego sezonu Premier League. Reprezentant Niemiec przekonuje, że stał się lepszym zawodnikiem dzięki pracy z Pepem Guardiolą.

- Dla mnie to najlepszy trener na świecie - powiedział Sane, który w bieżącym sezonie strzelił dziewięć goli dla City i miał aż 12 asyst.



Bez wątpienia był to jeden z najważniejszych graczy w drużynie Pepa Guardioli.

- Każdy mógł się przekonać, że bardzo się poprawiliśmy w stosunku do poprzedniego sezonu i zrobiliśmy krok do przodu. Trener zawsze stara się wyciągnąć z nas to, co najlepsze i pokazuje nam, jak grać dobry futbol - mówił 22-letni zawodnik.

Sane trafił do Manchesteru City w 2016 roku, a sprowadzał go właśnie Guardiola. W swoim drugim sezonie na Etihad Stadium Hiszpan poprowadził zespół do wywalczenia mistrzostwa Anglii.



- Ta drużyna jest perfekcyjna. Mamy naprawdę zgraną paczkę i ciężko trenujemy. To wspaniałe, że mogę grać z takimi zawodnikami, jakich mamy w zespole. Jestem wdzięczny klubowi, że dał mi szansę i czerpię z tego ogromną radość - dodawał Leroy Sane.

Manchester City ma do rozegrania jeszcze cztery mecze w Premier League. Mistrzostwo Anglii piłkarze Guardioli wywalczyli w porywającym stylu. Jak na razie "The Citizens" zdobyli 90 punktów, strzelili 98 goli, stracili 25, trzykrotnie remisowali, dwukrotnie przegrali i odnieśli aż 29 zwycięstw.

