Sergio Aguero przedłużył kontrakt z Manchesterem City

Manchester City podpisał nową umowę z argentyńskim napastnikiem Sergio Aguero. Kontrakt będzie obowiązywać do 2021 roku.

Aguero przedłużył tym samym umowę o kolejny rok, czym prawdopodobnie na krótko rozwiał plotki na temat tego, co zamierza zrobić. Wcześniej 30-latek mówił w mediach, że po wygaśnięciu kontraktu w 2020 roku może odejść z klubu, by koniec kariery spędzić w Independiente w Argentynie, gdzie się urodził.

Jeśli Aguero wypełni nowy kontrakt, to zostanie w "The Citizens" do 33. roku życia i będzie to zarazem jego dziesięciolecie w City. Argentyński napastnik nie jestem jedynym graczem w drużynie Pepa Guardioli, który w ostatnich miesiącach związał się z klubem na dłużej. Poza nim zrobili to także Kevin De Bruyne, Fernandinho, David Silva i Nicolas Otamendi.

- Odkąd tutaj jestem jeszcze go w takiej formie nie widziałem. Po powrocie z wakacji po mistrzostwach świata jest w niesamowitej dyspozycji - zachwalał swojego podopiecznego Guardiola. Aguero zaczął nowy sezon od hat tricka w pierwszej kolejce Premier League.

- Był bardzo ważną postacią dla tego klubu od momentu przyjazdu w 2011 roku i jest pierwszoplanowym elementem w tym, co chcemy osiągnąć w nadchodzących latach. Na pewno kibice się ucieszą na tę wiadomość, a my jesteśmy zadowoleni, że mamy w zespole jednego z najlepszych napastników na świecie - powiedział dyrektor sportowy Txiki Begiristain.

