Simon Mignolet przymierzany do Newcastle United

Menedżer Rafa Benitez rozgląda się za nowym bramkarzem, który po tym sezonie miałby dołączyć do drużyny Newcastle United. Według „Daily Star” jednym z głównych kandydatów jest Simon Mignolet z Liverpoolu.

W obecnie trwających rozgrywkach Mignolet wystąpił w 19 meczach Premier League, jednak ostatnio stracił miejsce w bramce „The Reds” na rzecz Niemca Lorisa Kariusa. W 2018 roku Belg tylko raz wybiegł na murawę w meczu ligowym. Jego sytuacja na Anfield sprawiła, że pojawiły się plotki o ewentualnym transferze, do którego miałoby dojść latem.

„Daily Star” informuje, że 30-letnim reprezentantem Belgii interesuje się Newcastle United. Choć w zespole „Srok” dobrze spisuje się wypożyczony ze Sparty Praga Martin Dubravka, to Rafa Benitez chciałby ściągnąć uznane nazwisko na St James’ Park.

Kontrakt Mignoleta z Liverpoolem wygasa dopiero w 2021 roku, więc na stół przy ewentualnym transferze trzeba będzie wyłożyć odpowiednią sumę. Spekuluje się, że 10 milionów funtów to może być minimum.

Co ciekawe, belgijski bramkarz ma za sobą występy w drużynie odwiecznego rywala Newcastle United - w latach 2010-2013 był zawodnikiem Sunderlandu.

