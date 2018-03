Siódma z rzędu porażka WBA, Krychowiak pokutował na ławce

Siódma z rzędu przegrana w lidze zespołu West Bromwich Albion stała się faktem. "The Baggies" tym razem przegrali na wyjeździe z Bournemouth 1-2. Cały mecz na ławce rezerwowych gości przesiedział Grzegorz Krychowiak.

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak /Getty Images

Premier League - zobacz wyniki, strzelców, składy, terminarz i tabelę

Brak w wyjściowym składzie Grzegorza Krychowiaka na mecz z Bournemouth nie był wielkim zaskoczeniem. Polak w poprzednim meczu (porażka 1-4 z Leicester City) został zdjęty z boiska już w 59. minucie. Decyzja na tyle nie spodobała się reprezentantowi Polski, że schodząc na ławkę nie podał ręki menedżerowi Alanowi Pardew. „Krychę” nie tylko spotkała kara „kadrowa”, ale również i finansowa. Za swoje zachowanie musi on zapłacić 100 tysięcy funtów.

Bez Polaka w składzie walczący rozpaczliwie o utrzymanie „The Baggies” objęli prowadzenie na Dean Court zaraz po przerwie. W 48. minucie dobrze w polu karnym rywali odnalazł się Jay Rodriguez i mocnym strzałem z pięciu metrów pokonał Asmira Begovicia.

Gospodarzom udało się doprowadzić do wyrównania w 77. minucie. Na strzał z dystansu zdecydował się Jordon Ibe. Piłka skozłowała przed Benem Fosterem i wpadła do bramki.

W 86. Pardew dokonał ostatniej zmiany w swojej drużynie, pozostawiając na ławce rezerwowych Krychowiaka. Nie minęło 180 sekund, a gospodarze zdobyli bramkę na wagę trzech punktów. Pięknym strzałem z rzutu wolnego popisał się Junior Stanislas, czym pogrążył przyjezdnych.

Dla WBA była to siódma porażka z rzędu w lidze. Do bezpiecznego miejsca „The Baggies” tracą dziewięć punktów.

Od 30. minuty w dziesiątkę musieli sobie radzić piłkarze Stoke City, którzy podejmowali Everton. Czerwoną kartkę za faul na Waynie Rooneyu zobaczył pomocnik Charlie Adam. Przed tym wydarzeniem, ostatnim zawodnikiem, który wyleciał z boiska za przewinienie na „Wazzie” był w 2006 roku obrońca Reading Sam Sodje.

Obie drużyny w tym spotkaniu zmagały się z wybitnie zimową aurą. Grę w przewadze wykorzystali w końcu goście. Świetną formę strzelecką potwierdził Cenk Tosun, dla którego był to już trzeci ligowy mecz z rzędu z golem. Turek w 69. minucie wykorzystał zamieszanie pod bramką Jacka Butlanda.

Ambitni gracze „The Potters” nie zamierzali składać broni. W 77. minucie do wyrównania doprowadził rezerwowy Eric Maxim Choupo-Moting, który na boisku pojawił się chwilę wcześniej. Ostatnie słowo należało jednak do Evertonu i Tosuna. Turek w końcówce znów dał swojej drużynie prowadzenie, którego „The Toffees” nie oddali już do ostatniego gwizdka. Po tym meczu Stoke City nadal jest przedostatnie w tabeli.

Po serii czterech porażek z rzędu przełamała się drużyna Crystal Palace. „Orły” na wyjeździe pokonały Huddersfield Town 2-0. Gole dla ekipy z Londynu strzelili James Tomkins i Luka Milivojević z rzutu karnego.