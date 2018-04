Southampton FC. Kolejny test dla Jana Bednarka już w czwartek

Angielska prasa jest pewna, że Jan Bednarek znów wystąpi w pierwszym składzie w Southampton. W Premier League debiutował w minioną sobotą przeciwko Chelsea (2-3). Teraz ma zagrać w wyjazdowym starciu z Leicester.

Zdjęcie Jan Bednarek /Eurosport

Zespół Polaka jest w fatalnej sytuacji. Na pięć kolejek przed końcem zajmuje miejsce w strefie spadkowej, tracąc do 17. Swansea aż pięć punktów. Oprócz czwartkowego meczu z Leicester City, ich rywalami będą: Bournemouth, Everton, Swansea i Manchester City.

Reklama

Pomóc w utrzymaniu ma m.in. polski obrońca Jan Bednarek. Były piłkarz Lecha Poznań na debiut w Premier League czekał długo. Dopiero w minioną sobotę wskoczył do pierwszego składu. Strzelił nawet gola na 2-0 z Chelsea, ale niestety jego drużyna przegrała 2-3. Za spokój w grze chwalił go Mark Hughes. – Zaimponował mi. Podejmował dobre decyzje. Zupełnie nie widać było, że to jego debiut – powiedział trener. Bednarek zebrał najlepsze noty z trójki obrońców.

Zdaniem angielskich mediów ma wystąpić w czwartkowym meczu z Leicester City. Jeśli zagra, zrówna się pod względem występów z Emmanuelem Olisadebe i Zbigniewem Kruszyńskim. Kolejnym Polakiem w tym zestawieniu jest Euzebiusz Smolarek (12 spotkań w Premier League).

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jan Bednarek po meczu ze Szwecją (2-2). Wideo INTERIA.TV

Kaszaj