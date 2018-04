Southampton FC. Mark Hughes pochwalił Jana Bednarka

Udany debiut w Southampton zaliczył w sobotę Jan Bednarek. Jego zespół przegrał wprawdzie u siebie z Chelsea 2-3, ale polski obrońca strzelił ładnego gola i spisał się bez zarzutów, co zauważył również trener „Świętych” Mark Hughes.

Hughes objął Southampton w połowie marca, a w połowie kwietnie dał szansę Janowi Bednarkowi. Polak do tej pory rzadko znajdował się nawet na ławce rezerwowych, a przeciwko Chelsea wyszedł w pierwszym składzie. Dla młodego Polaka był to test dojrzałości. Zdał go bardzo dobrze.

W 60. minucie strzelił gola na 2-0. Doszedł do piłki zagrywanej z rzutu wolnego przez Jamesa Warda-Prowsa i plasowanym strzałem bez przyjęcia pokonał Thibaut Courtois! Była to pierwsza bramka zdobyta przez gracza znad Wisły w Premier League od 31 stycznia 2015 roku, kiedy golkipera Manchester United pokonał Marcin Wasilewski z Leicester City. Wcześniej dokonał tego jeszcze tylko Robert Warzycha (Everton).

Po meczu byłego gracza Lecha Poznać pochwalił trener. - Grał niesamowicie dobrze. Ma chłodną, spokojną głowę. Robi odpowiednie rzeczy w odpowiednim momencie. Pomimo wyniku może być zadowolony ze swojej postawy. Oczywiście chce wygrywać, tak jak cały zespół. Teraz się nie udało. Zawsze jednak walczymy o trzy punkty.

Southampton ostatecznie przegrał 2-3, ale Bednarek przy utracie goli nie zawinił. 22-latek został zmieniony w 92. minucie. Wszedł za niego Manolo Gabbiadini.



