Southampton - Watford 1-1. "Premier League bez VAR to jakiś żart"

Southampton w cieniu kontrowersji zremisował u siebie z Watfordem 1-1 w 12. kolejce Premier League. Arbiter nie uznał bramki na 2-0 dla gospodarzy z powodu spalonego, co wywołało nerwową i ekspresyjną reakcję strzelca gola Charliego Austina przed kamerami telewizyjnymi. Napastnik Southampton domagał się wprowadzeniu systemu VAR w Premier League.

- To absurdalne. Watford nie powinien mieć już szans. Strzeliliśmy idealnie prawidłowego gola, którego nie uznano z powodu spalonego - zaczął tyradę Austin. Jego zespół osiąga w tym sezonie kiepskie wyniki, więc trzy punkty to niezwykle cenna zdobycz. Southampton zajmuje czwarte miejsce od końca w tabeli i jest tuż nad strefą spadkową tylko dzięki lepszej różnicy bramek od Cardiff City.

- Sędziowie kosztowali nas dwa punkty. Mówią, że był spalony, to jakiś żart. Ludzie gadają o VAR. Oni (sędziowie) ewidentnie potrzebują pomocy. Jeśli to jest najlepsza, najchętniej oglądana liga na świecie, to udzielcie im pomocy, której potrzebują. To żart - powtórzył pieklący się 29-latek.

Premier League to jedyna licząca się liga, która nie wprowadziła do rozstrzygania spornych sytuacji powtórek telewizyjnych. Takie rozwiązania funkcjonują w Bundeslidze, Ligue 1, Primera Division czy Serie A. Nawet znacznie słabsza polska Lotto Ekstraklasa z powodzeniem od dwóch sezonów korzysta z VAR i jest pod tym względem znacznie bardziej postępowa niż rozgrywki w Anglii. W każdym z tych krajów dochodziło i tak do podejmowania kontrowersyjnych decyzji nawet przy użyciu powtórek, ale ich bilans zdecydowanie jest na plus.

- Nasz występ był pozytywny pod wieloma względami. Ciężko pracowaliśmy, zasłużyliśmy na trzy punkty i dostalibyśmy je, gdyby nie zawiódł nas sędzia. Dobrze graliśmy i powinniśmy dowieźć to do końca - mówił rozżalony Charlie Austin.

Southampton objął prowadzenie w 20. minucie po trafieniu Manolo Gabbiadiniego, ale stracił je niespełna dziesięć minut przed końcem spotkania, co tylko potęgowało frustrację gospodarzy. Zwycięstwa pozbawił ich Jose Holebas.

