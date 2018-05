Spadek drużyny Krychowiaka. Bednarek znokautowany, ale zwycięski. Fabiański nad przepaścią

Southampton, z Janem Bednarkiem w składzie, pokonał na wyjeździe Swansea City, z Łukaszem Fabiańskim w bramce, 1-0 w zaległym meczu Premier League. Wygrana "Świętych" jest niezwykle cenna w kontekście walki obu drużyn o utrzymanie. "Łabędzie", mając do rozegrania już tylko jedno spotkanie, do miejsca gwarantującego utrzymanie tracą trzy punkty. Z Premier League żegna się WBA Grzegorza Krychowiaka.

O wielkim pechu może mówić Jan Bednarek. W 68. minucie, przy stanie 0-0, polski obrońca został znokautowany przez piąstkującego własnego bramkarza Alexa McCarthy'ego i musiał opuścić boisko. Cios wyglądał na tyle poważnie, że realizatorzy relacji telewizyjnej nie chcieli pokazywać powtórek do momentu aż były piłkarz Lecha Poznań ostatecznie podniósł się z największym trudem z murawy, by opuścić plac gry.

W jego miejsce wszedł Manolo Gabbiadini i już cztery minuty później strzelił gola na wagę kompletu punktów. Włoski napastnik znakomicie odnalazł się w ogromnym zamieszaniu pod bramką Fabiańskiego i z bliska wepchnął piłkę do siatki.

Polski bramkarz we wtorkowym meczu spisywał się bez zarzutu. Przy golu nie miał najmniejszych szans, a wcześniej pięciokrotnie radził sobie z bardzo groźnymi strzałami Charliego Austina. Więcej problemów miał Bednarek, któremu z ogromnym trudem przychodziło pilnowanie Jordana Ayewa. Ruchliwy i silny Ghańczyk kilka razy gubił Polaka, a w 48. minucie, po kolejnym takim wyczynie, oddał mocny strzał pod poprzeczkę i tylko świetnemu refleksowi McCarthy'ego goście zawdzięczali fakt, że nie stracili gola.

Przed wtorkowym zaległym meczem 31. kolejki obie drużyny miały identyczny dorobek punktowy. Teraz, przed ostatnią kolejką Premier League, Southampton ma trzy punkty przewagi i zdecydowanie lepszy bilans bramkowy, co w praktyce oznacza utrzymanie. Swansea o uniknięcie degradacji walczyć będzie z Huddersfield Town, do którego ma trzy punkty straty. Huddersfield ma jednak do rozegrania dwa mecze – z Chelsea (w środę) i z Arsenalem (w niedzielę). "Łabędzie" zagrają u siebie z ostatnim Stoke City.

Pewne spadku są Stoke City i West Bromwich Albion. Z kolei awans zapewniły już sobie ekipy Cardiff City i Wolverhampton Wanderers.

