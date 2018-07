Sparing Liverpoolu w tym samym czasie, co mecz Anglików na mundialu

Niezbyt dobra wiadomość dla kibiców "The Reds". Adam Lallana i Joel Matip opuszczą pierwszy sparing Liverpoolu z Chester FC. Kolejnym problemem jest pora tego sparingu. Mecz towarzyski piłkarzy Juergena Kloppa będzie kolidował z...ćwierćfinałem mistrzostw świata, czyli meczem Anglii ze Szwecją.

Piłkarze Liverpoolu w poniedziałek wrócili do treningów. Nie widzieli się od 26 maja, czyli przegranego w Kijowie z Realem Madryt 1-3 finału Ligi Mistrzów. W ośrodku LFC w Melwood stawili się piłkarze, którzy nie wystąpili w mistrzostwach świata. Trener Juergen Klopp oficjalnie powitał Fabinho i Naby’ego Keitę, dwa nowe wzmocnienia klubu. Z pierwszą drużyną trenował również Kamil Grabara.

Liverpool już w sobotę zagra pierwszy mecz kontrolny. Przeciwnikiem czwartej drużyny Premier League minionego sezonu będzie Chester FC. Na pewno w meczu z szóstoligowcem zabraknie Adama Lallany i Joela Matipa.

- Jeszcze jest zbyt wcześnie, by Joel wrócił do gry. Trenował, robił z nami wiele zajęć, a nawet więcej niż pozostali. Na razie nie zagra w poważną piłkę, ale w następnym tygodniu jak najbardziej. Adam Lallana jest delikatnie przeziębiony. Zobaczymy, czy jego zdrowie się polepszy, ale nie przewiduję go w składzie na sobotni sparing - powiedział trener Liverpoolu Juergen Klopp.

Przynajmniej Adam Lallana będzie mógł w spokoju spoglądać na grę swoich kolegów z reprezentacji. Mecz towarzyski Liverpoolu z Chester zbiegnie się z trochę ważniejszym spotkaniem - ćwierćfinałem mundialu pomiędzy Anglią i Szwecją.

