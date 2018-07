Steven Gerrard wie, kto będzie mistrzem Anglii

Do rozpoczęcia nowego sezonu Premier League został jeszcze ponad miesiąc. Steven Gerrard, a więc wieloletni kapitan Liverpoolu, a teraz menedżer Glasgow Rangers jest pod wrażeniem swojej byłej drużyny. - Mają świetnego trenera i są coraz bliżej tytułu. Mogą go zdobyć w najbliższych rozgrywkach - powiedział.

Liverpool FC miał bardzo udaną końcówkę sezonu w europejskich pucharach. Ekipa prowadzona przez Niemca Juergena Kloppa była w finale Ligi Mistrzów. Tam przegrała z Realem Madryt 1-3.

- Myślę, że Liverpool jest bardzo blisko. Sądzę, że oni już pukają do drzwi z napisem mistrzostwo Anglii. Jestem zachwycony, gdzie w tej chwili jest ten zespół. Oczywiście chciałem, aby ostatnio wygrali Ligę Mistrzów, ale kiedy spojrzy się na to wszystko, co się dzieje w klubie to można być mocno podekscytowany. Ja właśnie to teraz czuję. W tym momencie zespół ma wspaniałego menedżera i widać, że robią postęp praktycznie w każdym elemencie. Jako były zawodnik jestem z tego powodu bardzo zadowolony - stwierdził Gerrard.

Aż trudno w to uwierzyć, ale Liverpool jeszcze nigdy nie zdobył mistrzostwa Anglii. Ostatni sezon Premier League ekipa z Anfield zakończyła na czwartym miejscu.

W pierwszej kolejce Liverpool zmierzy się na własnej murawie z West Hamem United, a więc nowym klubie Łukasza Fabiańskiego.