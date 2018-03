Stoke City - Manchester City 0-2. Egzekutor David Silva dał trzy punkty "The Citizens"

Manchester City dalej robi swoje w Premier League. W poniedziałkowy wieczór piłkarze Josepa Guardioli pewnie wygrali na wyjeździe ze Stoke City 2-0 (1-0) i odnieśli 26. zwycięstwo w rozgrywkach ligowych. Dwa gole dla triumfatorów strzelił David Silva.

Zdjęcie David Silva cieszy się z gola dla Manchesteru City /Getty Images

W swoim ostatnim spotkaniu Manchester City przegrał na Etihad z FC Basel w Lidze Mistrzów. Wprawdzie porażka była niespodzianką, ale biorąc pod uwagę wynik pierwszego meczu między tymi zespołami (wygrana City 4-0) nikt nie oczekiwał, że podopieczni Josepa Guardioli będą walczyli o każdy centymetr boiska. Dlatego przed poniedziałkowym meczem ze Stoke City słusznie za zdecydowanych faworytów uznawano piłkarzy z Manchesteru, co szybko znalazło potwierdzenie na murawie.

Piłkarze Stoke rozpoczęli z wielkim animuszem, stosowali pressing na całym boisku i jak tylko mogli utrudniali życie gwiazdom "The Citizens". Jednak już w 10. minucie przyjezdni pokazali swoją siłę. Raheem Sterling popędził prawą stroną i dograł po ziemi do Davida Silvy, który mocnym strzałem z bliskiej odległości nie dał szans Jack'owi Butlandowi.

Jeśli ktoś z obozu gospodarzy zasłużył na wyróżnienie, to właśnie bramkarz. Nie dość, że miał kilka dobrych interwencji i wybronił bardzo niebezpieczny strzał z dystansu autorstwa Fernandinho, to jeszcze mógł zanotować asystę, gdyby do bramki po jego wyrzucie trafił Jese.

Poza tym goście mieli pełną kontrolę. Tradycyjnie wymieniali mnóstwo podań i mieli dużą przewagę w posiadaniu piłki. Natomiast piłkarze Stoke nie posiadali żadnych argumentów w ofensywie i w pierwszej połowie oddali zaledwie jeden strzał.

W drugiej odsłonie "The Citizens" ponownie przyspieszyli na samym początku. Była 50. minuta, gdy Gabriel Jesus popisał się sprytnym zagraniem nad obrońcami, a Silva po raz drugi w tym meczu nie miał problemów z wykończeniem akcji.

Zespół Guardioli mógł i powinien prowadzić wyżej, ale dwa razy zawalił Sterling. Najpierw próbował wejść z piłką do bramki i został zablokowany, a później nie wykorzystał znakomitej sytuacji po rzucie sędziowskim i nie podał do lepiej ustawionego Silvy, co zakończyło się stratą.

Ostatecznie więcej goli nie padło i Manchester City utrzymał szesnastopunktową przewagę w tabeli nad Manchesterem United. Natomiast Stoke nie udało się wydostać ze strefy spadkowej.

Stoke City - Manchester City 0-2 (0-1)

Bramki:



0-1 Silva (10.)

0-2 Silva (50.)

