Stoke City z nieba do piekła. Znany pierwszy spadkowicz z Premier League

Stoke City w meczu z Crystal Palace nie mogło sobie pozwolić na przegraną. Wszystko zaczęło się dobrze, bo u siebie "The Potters" objęli prowadzenie w 43. minucie. Niestety dla miejscowych fanów, trzy punkty pojechały do Londynu. "Orły" wygrały na bet365 Stadium 2-1. To oznacza, że Stoke City nie ma już żadnych szans na utrzymanie się w Premier League.

Przed tą kolejką „The Potters” zajmowali przedostatnie miejsce w tabeli, tracąc do bezpiecznego miejsca trzy punkty. Mecz z Crystal Palace był więc dla podopiecznych Paula Lamberta walką o ligowy byt. Do końcówki pierwszej połowy na bet365 Stadium utrzymywał się bezbramkowy remis. W 43. minucie sędzia podyktował rzut wolny dla gospodarzy. Do piłki podszedł Xherdan Shaqiri i strzałem ze stałego fragmentu gry pokonał Wayne’a Hennesseya. Szwajcarowi pomógł nieco drobny rykoszet od jednego z zawodników ustawionych w murze. Piłka poszybowała w okienko bramki.

Ku rozpaczy miejscowych kibiców, „Orły” wyrównały w 68. minucie. Składną zespołową akcję wykończył z bliska James McArthur. Co ciekawe, w pierwszej połowie Szkot bardzo ostro zaatakował Erika Pietersa, wchodząc korkami na wysokości kolana Holendra i nie brakowało głosów, że za ten atak pomocnik Crystal Palace powinien zobaczyć czerwoną kartkę. Nie obejrzał nawet „żółtka”.

Sytuacja dla Stoke City mogła zrobić się jeszcze gorsza, gdyby w 77. minucie lepiej przymierzył Wilfried Zaha. Skrzydłowy znalazł się w polu karnym bez krycia, ale posłał piłkę wysoko w trybuny. Chwilę później skiksował również Christian Benteke. Hennessey nie musiał interweniować.

Gospodarze po straconym golu całkowicie oddali inicjatywę. W 84. minucie znów przed szansą na objęcie prowadzenie stanęli piłkarze Crystal Palace. Z ostrego kąta mocny, ale niecelny strzał oddał Ruben Loftus-Cheek.

W końcu przyjezdni dopięli swego. Fatalny w skutkach błąd popełnił kapitan Stoke City Ryan Shawcross, który za lekko zagrywał do swojego bramkarza. Idealnej sytuacji nie zmarnował Patrick van Aanholt.

Crystal Palace wygrało na wyjeździe 2-1. Porażka Stoke City oznacza, że klub ten nie ma już żadnych szans na utrzymanie w Premier League.

Poza składem meczowym "Orłów" znalazł się Jarosław Jach.

Stoke City - Crystal Palace 1-2 (1-0). Raport meczowy

Bramki: Shaqiri (43.) - McArthur (68.), van Aanholt (86.).