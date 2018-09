Stuart Pearce: James Milner to najlepszy gracz Premier League bez podziału na "kategorie wagowe"

Były obrońca reprezentacji Anglii Stuart Pearce przedstawił opinię, że James Milner, pomocnik Liverpoolu, jest najlepszym zawodnikiem w historii Premier League i użył do tego sformułowania zaczerpniętego z boksu.

Milner ma 32-lata, ale nie odstaje od młodszych od siebie zawodników. W tym sezonie wystąpił we wszystkich pięciu meczach "The Reds", którzy wywalczyli komplet punktów, a w czterech rozegrał po 90 minut, wliczając w to sobotnie zwycięstwo 2-1 nad Tottenhamem Hotspur.

Jak dotąd doświadczony pomocnik rozegrał w Premier League 490 meczów w barwach Liverpoolu, Manchesteru City, Aston Villi, Newcastle United oraz w Leeds, w którym debiutował jako 16-latek w 2002 roku.

- W boksie mówi się o pięściarzach, że są najlepsi na świecie bez podziału na kategorie wagowe - powiedział na antenie radia talkSPORT Stuart Pearce, były obrońca reprezentacji Anglii i m.in. zawodnik Nottingham Forest czy West Hamu United.

- Myślę, że Milner jest potencjalnie takim najlepszym zawodnikiem bez podziału na "kategorie wagowe", jaki kiedykolwiek grał w Premier League - podkreślił.

- Nie uważam, że jest piłkarzem z najlepszymi umiejętnościami, ale chodzi o zmiksowanie wszystkiego jak np. profesjonalizm. Ma 32 lata, jest "bezobsługowy" i nigdy nie widziałem w prasie jakiejkolwiek nieprzychylnej historii na jego temat. Prawdopodobnie przebiegł więcej kilometrów niż jakikolwiek inny piłkarz przez ostatnie 16 lat. Rozegrał ponad 130 meczów we wszystkich grupach wiekowych reprezentacji Anglii - argumentował.

- W pewnym momencie Manchester City ocenił, że będzie uzupełnieniem składu, a on poszedł do Liverpoolu. I nagle rozgrywa tam cały sezon jako lewy obrońca i gra fantastycznie. Nie można go zatrzymać. On tak łatwo nie zrezygnuje - stwierdził 56-letni Stuart Pearce.

