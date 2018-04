Swansea City - Chelsea Londyn 0-1 w 36. kolejce Premier League

Swansea City przegrała z Chelsea 0-1 (0-1) w sobotnim meczu 36. kolejki Premier League. Zwycięskiego gola dla londyńczyków już w czwartej minucie strzelił Hiszpan Cesc Fabregas. Bezradny przy straconej bramce Łukasz Fabiański w innych sytuacjach bronił solidnie.

Po wcześniejszej wygranej Southampton nad Bournemouth przewaga Swansea City w tabeli nad "Świętymi" stopniała do zaledwie jednego punktu. Piłkarze "Łabędzi" bardzo zatem potrzebowali korzystnego wyniku w meczu z Chelsea, która wciąż zachowuje nadzieję na zajęcie miejsca w czołowej czwórce Premier League.

Od pierwszej minuty sobotniego spotkania widać było, że Łukasza Fabiańskiego i jego kolegów czeka jednak bardzo trudne zadanie. Goście z Londynu od początku przejęli inicjatywę, a wielką ochotę do gry wśród nich miał Eden Hazard.

Już w czwartej minucie Belg przejął na połowie "Łabędzi" źle rozegraną przez gospodarzy piłkę i w typowym dla siebie stylu podciągnął z nią pod pole karne. Tam popatrzył w jednym kierunku, a następnie zagrał w przeciwnym do zupełnie nieobstawionego Cesca Fabregasa. Tak znakomitego podania Hiszpan nie zmarnował i precyzyjnym strzałem lewą nogą uderzył poza zasięgiem rąk polskiego golkipera. Fabregas zdobył tym samym 50. gola w historii występów w Premier League.

Chociaż szybko doczekaliśmy się pierwszego gola w meczu, to do końca pierwszej połowy rzadko dochodziło do kolejnych spięć podbramkowych. Najciekawiej było w 21. minucie, gdy we własnym polu karnym Alfie Mawson wybił piłkę na rzut rożny w taki sposób, że prześlizgnęła się ona po poprzeczce bramki Fabiańskiego.

Znacznie ciekawiej było po przerwie. Gospodarze zaczęli w końcu grać odważniej, o czym najpierw zaczął świadczyć fakt, że pomocnicy znacznie szybciej podbiegali pod osamotniony w pierwszej połowie duet braci Ayew. Na groźne sytuacje w ich wykonaniu trzeba jednak było czekać do ostatniego kwadransa. Po dobrej akcji Kyle'a Naughtona w 76. minucie Andre Ayew uderzył lewą nogą z linii pola karnego, lecz podkręcona piłka o centymetry minęła słupek bramki Thibaut Courtois. Chwilę później Belg obronił z kolei strzał z dystansu Naughtona, który był jednocześnie pierwszym celnym gospodarzy w tym spotkaniu.

Bardzo głośno na Liberty Stadium zrobiło się w 78. minucie. Po wślizgu Gary'ego Cahilla w polu karnym upadł bowiem Nathan Dyer. Oglądając sytuację na żywo mogło się wydawać, że doświadczony obrońca interweniował czysto, lecz powtórki udowodniły, że "Łabędziom" w tej sytuacji należał się rzut karny. Jon Moss nakazał jednak grać dalej.

Przy mocno padającym deszczu gospodarze do końcowego gwizdka szukali możliwości strzelenia wyrównującego gola. Strzały Mawsona i Wayne'a Routledge'a pewnie bronił jednak Courtois, a uderzenie Toma Carrolla z 88. minuty okazało się minimalnie niecelne.

Ostatecznie Swansea City przegrała z Chelsea 0-1 i do trzech ostatnich meczów sezonu przystąpi z przewagą jednego punktu nad Southampton i trzech nad Stoke City. Dodatkowo "Łabędzie" obie te drużyny podejmą jeszcze na własnym stadionie.

Z kolei Chelsea zmniejszyła do dwóch punktów stratę do czwartego w tabeli Tottenhamu, jednak podopieczni Mauricio Pochettino swój mecz tej kolejki rozegrają w poniedziałek.

Swansea City - Chelsea 0-1 (0-1)

Bramka: 0-1 Cesc Fabregas (4.).

