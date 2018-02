Swansea City - Notts County 8-1. Fabiański poza kadrą

Swansea City rozgromiło 8-1 (4-1) Notts County w powtórzonym meczu 1/16 finału Pucharu Anglii. Kolejnym rywalem zespołu Łukasza Fabiańskiego, który znalazł się poza kadrą meczową, będzie Sheffield Wednesday.

Pierwsze spotkanie obu zespołów zakończyło się remisem 1-1, a w Pucharze Anglii zamiast dogrywki, mecz nierozstrzygnięty jest powtarzany.



"Łabędzie" objęły prowadzenie w 18. minucie. Po akcji prawym skrzydłem Luciano Narsingh zagrał do Tammy'ego Abrahama, który wykorzystał bierność obrońców i strzałem z najbliższej odległości pokonał Adama Collina.



Strata bramki nie podziałała najlepiej na gości, bo już 120 sekund później przegrywali oni 0-2. Abraham kapitalnie zagrał na wolne pole do Nathana Dyera, a ten dopełnił formalności w sytuacji sam na sam z bramkarzem.



Podopieczni Carlosa Carvalhala nie przestawali punktować rywala ku uciesze trybun Liberty Stadium. W 30. minucie Dyer doskonale przymierzył zza pola karnego, kompletując dublet.



Występujące w League Two (IV poziom rozgrywkowy) nie mając nic do stracenia, ruszyło do przodu. Uderzeniem z linii pola karnego, na listę strzelców wpisał się Noor Husin. Błąd w tej sytuacji popełnił zmiennik Łukasza Fabiańskiego - Kristoffer Nordfeldt, który powinien uważniej pilnować dalszego słupka.



Tuż przed przerwą na 4-1 podwyższył Abraham, który wykorzystał kolejne podanie Narsingha. Po przerwie na 5-1 trafił Kyle Naughton.

Rezultat ten nie przetrwał nawet pięciu minut, bo Wayne Routledge doskonale wykorzystał fakt, iż jeden z rywali wyłożył mu piłkę przed szesnastką gości i uderzył nie do obrony.



Na 7-1 podwyższył Thomas Carroll, który w 65. minucie zaskoczył Collina.



Osiem minut przed końcem "Łabędzie" postawiły kropkę nad "i". Z prawej strony zacentrował Narsingh, a po przytomnym zgraniu klatką piersiową w wykonaniu Abrahama, piłkę do bramki wpakował Daniel James.



Rywalem Swansea w 1/8 finału będzie Sheffield Wednesday, które pokonało 3-1 Reading FC.



