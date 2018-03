Szalony pomysł Floyda Mayweathera. Kupi Newcastle i sprowadzi CR7?

Media podają, że amerykański bokser Floyd Mayweather Jr chce zainwestować w jeden z klubów Premier League. "Piękniś" chciałby kupić Newcastle United, a największą gwiazdą zespołu miałby zostać jego przyjaciel Cristiano Ronaldo.

Zdjęcie Floyd Mayweather Jr /AFP

Wiadomo, że właściciel Newcastle United, Mike Ashley nosi się z zamiarem sprzedaży klubu. Zainteresowanie inwestycją w futbol wyraził Floyd Mayweather Jr. - Jestem otwarty na nowe propozycje biznesowe. Kocham sport, ale moje inwestycje są rozsądne, nie kieruję się sercem. To największy błąd, jaki można popełnić. Wówczas jest już tylko krok do straty pieniędzy - przyznał Amerykanin w wywiadzie dla "Daily Star".

Reklama

- Jednak jeśli ktoś przygotuje dobry biznesplan, a moi ludzie go zatwierdzą, to nie mam najmniejszych problemów, by wyłożyć pieniądze. Piłka może to nie moja rzecz, ale lubię ją, a znajomości mam wszędzie - nie owijał w bawełnę 41-letni pięściarz.

Nie pomysł na inwestycję w piłkarski klub jest najbardziej szokujący. "Money" przyznał, że chciałby zobaczyć w barwach drużyny Cristiana Ronalda, który miałby zakończyć karierę na St James' Park.

- Gdybym zainwestował w Newcastle, często bym tam bywał. Lubię tych ludzi, bo potrafią ostro imprezować. Cristiano Ronaldo jest moim przyjacielem od lat, mógłbym go nakłonić do tego, żeby w Newcastle zakończył karierę - nadmienił Mayweather Jr.

Łukasz Firchał

Wyniki, terminarz i tabela Premier League