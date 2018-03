Szykują się spore zmiany w Manchesterze United

Zdaniem „Manchester Evening News” z Manchesteru United po sezonie odejdzie kilku piłkarzy. Dziennikarze informują o pięciu nazwiskach. Tyle samo zawodników ma wzmocnić klub z Old Trafford. Jose Mourinho bardzo naciska na transfery.

Zdjęcie Jose Mourinho /PA Sport

Pierwszy na wylocie jest Luke Shaw. Anglik od dłuższego czasu ma na pieńku z portugalskim menedżerem. Trener od dawna nie stawia na niego, a piłkarz wielokrotnie podkreślał, że chce odejść. Teraz moment wydaje się najbardziej odpowiedni.



Michael Carrick z kolei kończy karierę. Pomocnik powoli żegna się więc z drużyną. Ostatnie miesiące na Old Trafford może spędzić Marouane Fellaini, któremu w czerwcu wygasa kontrakt, a klub nie za bardzo chce go przedłużyć. Pozostałe dwa nazwiska to Matteo Darmian i Daley Blind.

Dziennikarze skupili się również na ewentualnych wzmocnieniach „Czerwonych Diabłów”. Na celowniku znajduje się m.in. pomocnik Napoli Jorginho oraz występujący w Szachtarze Fred.

Sporo zmian szykuje się w formacji defensywnej, którą Mourinho chce gruntownie przebudować. Twierdzi, że drużyna traci zdecydowanie za dużo bramek. Toby Alderweireld i Danny Rose z Tottenhamu, Alex Sandro z Juventusu oraz Kieran Tierney z Celticu – to obrońcy, którymi interesuje się „The Special One”.