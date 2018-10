Toby Alderweireld chce odejść z Tottenhamu

Toby Alderweireld mógł latem odejść do Manchesteru United. Bardzo chciał go menedżer "Czerwonych Diabłów" Jose Mourinho. Belg pozostał w Tottenhamie, ale nie ma w planach dalszego pobytu w północnym Londynie. - Jeśli mam być szczery, to nie myślę o przedłużeniu kontraktu - wyznał w rozmowie z "The Mirror".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Tottenham - Barcelona 2-4. Statystyki. Wideo © 2018 Associated Press

Środkowy obrońca przegrywał rywalizację z reprezentantem Kolumbii Davidsonem Sanchezem, na początku roku miał również sporo kłopotów ze zdrowiem. Menedżer Tottenhamu Mauricio Pochettino coraz częściej mówił, że Alderweireld nie pasuje mu do taktyki zespołu. Wtedy rozpoczęły się podchody szefów Manchesteru United, a bardziej menedżera klubu z Old Trafford Jose Mourinho.

Reklama

Kontrakt Alderweirelda wygasa w czerwcu 2019 r. Od stycznia Belg będzie mógł negocjować z dowolnym klubem na świecie. - Jeśli mam być szczery, to nie myślę o przedłużeniu kontraktu. Jestem szczęśliwy, bo gram. Czuję się dobrze. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość - przyznał Alderweireld w rozmowie z "The Mirror".

Jeśli Manchester United będzie chciał sprowadzić Alderweirelda już zimą, to będzie musiał liczyć się z wydatkiem 25 milionów funtów.



Wyniki, terminarz i tabela Premier League