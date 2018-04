Tottenham Londyn - Watford FC 2-0 w Premier League

Londyńskie Wembley było w poniedziałek wieczorem świadkiem zamknięcia 36. kolejki Premier League. Gospodarze, a więc Tottenham, bez większego trudu wygrali 2-0 (1-0) z Watfordem. Tym samym podopieczni Mauricio Pochettino są coraz bliżej trzeciego miejsca na zakończenie sezonu. Mają do rozegrania jeszcze trzy ligowe spotkania.

Gospodarze przystąpili do meczu po serii trzech występów bez zwycięstwa. Zapoczątkowali ją przegrywając 1-3 u siebie z Manchesterem City w lidze. Potem, także w Premier League zaledwie zremisowali na wyjeździe 1-1 z Brighton. W ostatnim spotkaniu ulegli 1-2 Manchesterowi United w półfinale Pucharu Anglii.

Co ciekawe, starcie z "Czerwonymi Diabłami" odbyło się na Wembley, a więc na stadionie domowym dla Tottenhamu w tym sezonie.

Teraz na tym samym obiekcie rywal był zdecydowanie słabszy. Ekipa Watfordu ostatnio prezentuje się mizernie. W sześciu spotkaniach nie była w stanie wygrać i zajmuje 13. miejsce w tabeli.

Gospodarze od początku atakowali, ale robili to dość chaotycznie. Bardzo pomógł im jednak bramkarz gości. W 16. minucie w łatwej wydawałoby się sytuacji Orestis Karnezis wypuścił piłkę z rąk. Najprzytomniej w polu karnym zachował się Dele Alli. Pomocnik reprezentacji Anglii jest ostatnio bardzo skuteczny.

Trzeba jednak przyznać, że piłkarze Spurs w pierwszej połowie, a zwłaszcza w jej ostatnich dziesięciu minutach mieli także wiele szczęścia po drugiej stronie boiska. Rywale stworzyli kilka dobrych okazji, ale znakomicie między słupkami "Kogutów" spisywał się Hugo Lloris.

Przyjezdni zapewne liczyli, że po zmianie stron uda im się doprowadzić do remisu, ale wtedy przypominał o sobie Harry Kane. W 48. minucie z lewej strony dośrodkowywał Son, ale piłka minęła napastnika. Z drugiej strony dopadł do niej świetny od początki Trippier. Podanie tego ostatniego Kane już wykorzystał. Dla niego to była 27. ligowa bramka w sezonie Premier League, a w ogóle 105. w historii jego występów w angielskiej ekstraklasie.



Do końca nic już się nie zmieniło. Watford nadal pozostaje zatem bez zwycięstwa na wyjeździe pod wodzą Javiego Garcii. Na dodatek ekipa hiszpańskiego menedżera nie strzeliła gola na wyjeździe już od siedmiu meczów.

Tottenham po tym spotkaniu jest nadal na czwartym miejscu. Do końca sezonu tylko dwie kolejki. ale ekipa z Londynu ma duże szanse, aby zająć ostatecznie trzecią pozycję. Do wyprzedzającego ją Liverpoolu traci punkt i ma zaległy mecz do rozegrania.



Tottenham Londyn - Watford FC 2-0 (1-0)

1-0 Alli (16.)



2-0 Kane (48.)

