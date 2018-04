Tottenham - MU. Mourinho zdenerwowany na ciągłą krytykę United

To był po raz kolejny pokaz wyrachowania i doświadczenia. Manchester United w sobotę pokonał Tottenham Hotspur 2-1 i zagra w finale rozgrywek o Puchar Anglii. – Po raz kolejny w ostatnich trzech latach powalczymy o ważne trofeum. Nie rozumiem, dlaczego na temat naszej gry pojawia się tyle niepochlebnych słów – powiedział menedżer Czerwonych Diabłów Jose Mourinho.

Zdjęcie Jose Mourinho tłumaczy coś Anderowi Herrerze /Getty Images

Spurs na londyńskim stadionie Wembley prowadzili szybko po bramce Dele Allego. Jeszcze przed zmianą stroną wyrównał Alexis Sanchez, a po zmianie stron ładnym kopnięciem popisał się Ander Herrera.

- Zasłużyliśmy na to. Jeśli podzielimy to spotkanie na części, to w większości z nich byliśmy lepsi. Nawet, kiedy rywale mieli piłkę, to cały czas utrzymywaliśmy mecz pod pełną kontrolą – powiedział Mourinho.

- Na początku tylko straciliśmy kontrolę nad spotkaniem, kiedy przegrywaliśmy 0-1. W przerwie dużo rozmawialiśmy w szatni. To właśnie dlatego, pojawiliśmy się na drugą połowę w ostatniej chwili. Dopracowaliśmy plan na kolejne 45 minut. Nasi kibice na stadionie byli wspaniali. Świetnie nam pomagali.

- Możemy się tylko zapytać, dlaczego wobec nas jest tak wiele krytyki. Możemy zakończyć sezon Premier League na drugim miejscu. Zrobić to w sytuacji, gdy trzeba walczyć z tymi wszystkimi fantastycznymi zespołami. To przecież i tak będzie osiągnięcie, którego w United nie było od kilku sezonów. Na dodatek teraz czeka na czwarty finał w ciągu trzech lat. Także uważam, że chyba tych niepochlebnych słów jest zbyt wiele – dodał Mourinho.

W finale Pucharu Anglii rywalami piłkarzy z Manchesteru będą gracze Chelsea albo Southamptonu. Starcie tych drużyn odbędzie się w niedzielę.

United mają szansę na wywalczenie 13. takiego trofeum w historii.