Tottenham nie dał szans Manchesterowi United. Najszybszy gol w sezonie

Tottenham bawił się środę na Wembley z Manchesterem United w 25. kolejce Premier League. Gospodarze wygrali 2-0, ale był to najmniejszy wymiar kary. Pierwszy gol padł po zaledwie… 11 sekundach.

Zdjęcie Christian Eriksen (Tottenham) /Getty Images

Środowy hit nie mógł lepiej ułożyć się dla Tottenhamu. Po rozpoczęciu od środka boiska piłka została wycofana do Jana Vertonghena, a ten przerzucił ją przez całe boisko do Harry'ego Kane'a. Napastnik zgrał głową do Dele Allego, który chciał strzelać, ale trafił w obrońcę. Do futbolówki dopadł Christian Eriksen i pokonał Davida de Geę. Minęło zaledwie 11 sekund.

Reklama

Był to najszybszy gol w tym sezonie i drugi najszybszy w historii Premier League. Rekord wciąż należy także do gracza Tottenhamu Ledleya Kinda. W 2000 roku obrońca trafił do siatki Bradford po 10 sekundach.

Drugi cios Manchester dostał w 28. minucie. Tym razem w pole karne dogrywał Alli. Piłka trafiła w Phila Jonesa, a potem do bramki Manchesteru. To nie był najlepszy mecz Anglika, który po 45 minutach miał na koncie trafienie samobójcze oraz żółtą kartkę.

Goście nie mieli pomysłu na grę. Wyraźnie zaskoczył ich szybko stracony gol. Nie potrafili poradzić sobie także z wysokim pressingiem Tottenhamu. Słabo prezentował się debiutujący w lidze, sprowadzony z Arsenalu, Alexis Sanchez.

Oprócz dobrej gry swoich pupili, w przerwie kibice dostali kolejny prezent. Został bowiem przedstawiony nowy zawodnik, kupiony z PSG za 28 mln euro, Lucas Moura.

Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił. W piłkę grał Tottenham, a gracze gości wyłącznie statystowali i mieli mnóstwo szczęścia, że nie stracili kolejnych goli. W jednej z sytuacji Son trafił z kilku metrów w De Geę.

W drugiej części na boisku pojawił się Marouane Fellaini i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie zszedł po… siedmiu minutach. Oficjalny Twitter United podał, że Belg doznał urazu. Jego kontuzja tylko obrazowała bezradność "Czerwonych Diabłów". Goście nie mogli w środę nic zrobić. Przegrali 0-2. Trzeba uczciwie przyznać, że był to najmniejszy wymiar kary.

Po tej porażce Manchester utrzymał wprawdzie drugie miejsce w tabeli, ale do liderującego Manchesteru City traci już 15 punktów.

Tottenham - Manchester United 2-0 (2-0)

Bramki:

1-0 Eriksen (1.)

2-0 Jones (28.-sam.)

Kaszaj