Tottenham zainteresowany Jackiem Grealishem

Jak informuje Sky Sports, Jack Grealish z Aston Villi wskoczył na listę życzeń Tottenhamu. Początkowo klub z Londynu nie wykazywał zainteresowania skrzydłowym, jednak problemy finansowe "The Villans" sprawiły, że sytuacja się zmieniła.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Harry Kane zostanie w Tottenhamie. Wideo Eurosport

Obok Ryana Sessegnona z Fulham, Grealish w minionym sezonie był najlepszym młodym zawodnikiem w Championship. 22-latek był ważnym elementem drużyny, która dotarła do finału barażów o awans do Premier League, gdzie przegrała 0-1 z Fulham.

Reklama

Jak informuje Sky Sports, Grealish jeszcze niedawno nie był rozpatrywany jako ewentualne wzmocnienie Tottenhamu. Sytuacja zmieniła się, gdy podano informację o problemach finansowych Aston Villi. Klub z Birmingham może być zmuszony do sprzedaży niektórych piłkarzy po okazyjnych cenach. To właśnie miało sprawić, że nazwisko utalentowanego skrzydłowego trafiło do notesu Mauricio Pochettino.

Wychowanek "The Villans" ma za sobą występy zarówno w angielskiej, jak i irlandzkiej młodzieżówce. Ostatecznie postanowił on jednak reprezentować barwy "Trzech Lwów". W pierwszej drużynie Aston Villi zadebiutował w maju 2014 roku.