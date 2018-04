Trwa degrengolada Sunderlandu. Teraz spadli do League One

Dwanaście miesięcy po spadku z Premier League kibice Sunderlandu musieli przełknąć kolejną bardzo gorzką pigułkę. W sobotę "Czarne Koty" przegrały u siebie z Burton Albion 1-2 i straciłły tym samym szansę na utrzymanie w Championship. Oznacza to, że w sierpniu drużyna ze Stadium of Light rozpocznie rywalizację w League One, trzeciej klasie rozgrywkowej w Anglii.

Chociaż po spadku z Premier League w składzie Sunderlandu pozostało sporo znanych nazwisk, to na boiskach Championship "Czarne Koty" od początku miały wielkie problemy z gromadzeniem punktów. Nie zmieniła tego również zmiana trenera, gdyż zatrudniony w połowie listopada były trener reprezentacji Walii Chris Coleman wcale nie radził sobie lepiej od Simona Graysona.

Do sobotniego spotkania przeciwko również walczącemu o uniknięcie spadku Burton Albion piłkarze Sunderlandu przystąpili ze świadomością, że tylko wygrana przedłuża ich szanse na zachowanie ligowego bytu. Rozpoczęło się znakomicie, gdyż w 34. minucie Paddy McNair dał prowadzenie gospodarzom. W 86. minucie do remisu doprowadził jednak były reprezentant Anglii Darren Bent, a w drugiej minucie doliczonego czasu zwycięstwo gościom dał Liam Boyce.

Na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek ligi Championship Sunderland traci sześć punktów do zajmującego bezpieczną 21. pozycję Boltonu. "Kłusaki" czeka jednak jeszcze mecz przeciwko Burton Albion i ponieważ jeden z tych zespołów na pewno w tym spotkaniu zdobędzie punkty, to Sunderland nie będzie w stanie zniwelować już dzielącej go straty.

Występująca na mogącym pomieścić aż 48 tysięcy widzów Stadium of Light drużyna jest trzynastą w historii, która rok po roku spadła z Premier League do League One. Ostatnio przydarzyło się to piłkarzom Wolverhampton Wanderers w latach 2012-2013. Kibiców Sunderlandu może w tym momencie pocieszyć tylko to, że "Wilki" od razu zdołały powrócić wtedy do Championship, a przed kilkoma dniami wywalczyły awans do Premier League.

