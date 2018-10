Trzeci piłkarz Liverpoolu kontuzjowany podczas przerwy reprezentacyjnej

Pomocnik Liverpoolu Naby Keita z powodu kontuzji nie wyszedł na drugą połowę meczu Gwinei przeciwko Rwandzie rozegranego we wtorek w ramach kwalifikacji do przyszłorocznego Pucharu Narodów Afryki. To już trzeci piłkarz "The Reds", który doznał urazu w trakcie przerwy reprezentacyjnej.

Pozyskany latem z RB Lipsk pomocnik jest jednym z liderów reprezentacji Gwinei, która o awans do mistrzostw Czarnego Lądu walczy w grupie H z Rwandą, Wybrzeżem Kości Słoniowej i Republiką Środkowoafrykańską. Na boisku w Kigali Gwinejczycy prowadzili za sprawą trafienia napastnika Legii Warszawa Jose Kantego i taki wynik dawał im kwalifikację do finałowego turnieju, który w przyszłym roku odbędzie się w Kamerunie.

Na drugą połowę nie wyszedł jednak Naby Keita, a w 79. minucie do remisu doprowadził Jacques Tuyisenge. Podział punktów oznacza, że Gwinejczycy awansu będą musieli poszukać w dwóch pozostałych im spotkaniach, które rozegrają 12 i 16 listopada.

W pomeczowym komunikacie uraz Keity określono jako "naciągnięcie mięśnia", więcej będzie jednak w tej kwestii wiadomo po powrocie piłkarza do Liverpoolu.

Są już tam Sadio Mane i Mohamed Salah, którzy także mieli pecha w meczach swoich reprezentacji. Senegalczyk doznał urazu kciuka w spotkaniu przeciwko Sudanowi, z kolei Egipcjanin naciągnął pachwinę w meczu z Eswatini.

Zaniepokojony tymi doniesieniami może być menedżer Liverpoolu Juergen Klopp. Na szczęście dla prowadzonej przez Niemca drużyny w najbliższych spotkaniach "The Reds" zmierzą się z niżej notowanymi rywalami: w Premier League z Huddersfield Town, a w Lidze Mistrzów z Crveną Zvezdą Belgrad.

Wojciech Malinowski