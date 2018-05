Turecki obrońca Caglar Soyuncu w Arsenalu?

Co prawda po tym sezonie Arsene Wenger opuści Arsenal, ale być może to właśnie za jego rekomendacją wkrótce nowym zawodnikiem "Kanonierów" zostanie Caglar Soyuncu. Turecki obrońca Freiburga od dłuższego czasu jest obserwowany przez wysłanników londyńskiego klubu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arsenal nie wykorzystał prezentu danego przez Atletico. Wideo Eurosport

21-letni reprezentant Turcji szybko wyrobił sobie dobrą markę w lidze niemieckiej. Do Freiburga trafił w 2016 roku za 2,5 miliona euro z Altinordu FK. To właśnie prezes tej drużyny Seyit Mehmet Ozkan zdradził, jaka jest przyszłość obrońcy.

Reklama

- Arsenal poprosił nas o informacje na temat Soyuncu z czasów, kiedy grał w naszej drużynie. Interesował się nim również Bayern Monachium, ale on wybrał Premier League. Przenosiny do "Kanonierów" oznaczają, że i my na tym transferze zarobimy małą sumę - oznajmił prezes.

Wypowiedź Ozkana zamieścił na Twitterze dziennikarz Goal.com Ronan Murphy.

Zawodnikiem z broniącej się przed spadkiem drużyny Freiburga, oprócz Arsenalu i Bayernu, interesowały się również Manchester City i Roma.



Soyuncu do tej pory wystąpił w dziewięciu meczach reprezentacji Turcji. Serwis Transfermarkt.de wycenia obrońcę na 12 milionów euro.