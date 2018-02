Udany powrót Van Dijka i pewna wygrana Liverpoolu

Southampton przegrał z Liverpoolem 0-2 (0-2) w niedzielnym meczu 27. kolejki Premier League. Golami dla "The Reds" podzielili się Roberto Firmino i Mohamed Salah. Udany występ w drużynie gości zanotował również Virgil van Dijk – najdroższy obrońca na świecie – który w styczniu był bohaterem transferu pomiędzy tymi dwoma klubami.

Zdjęcie Virgil van Dijk /Getty Images

Dejan Lovren, Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana, Sadio Mane i Virgil van Dijk - tak przedstawia się lista byłych piłkarzy Southampton, którzy znaleźli się w szerokiej kadrze Liverpoolu na niedzielny mecz. Od pierwszej minuty zagrali Oxlade-Chamberlain, Mane i van Dijk, a największą uwagę kibiców i obserwatorów przykuwał oczywiście ostatni z wymienionych piłkarzy. Sprzedanego w styczniu za 87 milionów euro Holendra kibice "Świętych" starali się deprymować głośnym buczeniem, ten jednak nie dał się wyprowadzić z równowagi i na swoim byłym stadionie zanotował udane popołudnie. Trzeba jednak zaznaczyć, że piłkarze rywali niespecjalnie mu w tym przeszkadzali.

Znacznie gorzej mecz 27. kolejki Premier League będzie wspominać jego rodak i następca na środku defensywy Southampton. Już w pierwszych kilkudziesięciu sekundach Wesley Hoedt popełnił prosty błąd w przyjęciu piłki, co jeszcze obyło się bez konsekwencji. Jednak gdy w 6. minucie Holender zawiódł po raz kolejny, skutki okazały się katastrofalne. Hoedt nie przeciął podania z głębi pola od Oxlade'a-Chamberlaina i piłka trafiła do Mohameda Salaha. Najskuteczniejszy piłkarz Liverpoolu nie szukał na siłę strzału, ale zagrał do lepiej ustawionego Roberto Firmino, a Brazylijczyk plasowanym uderzeniem dał prowadzenie "The Reds", którzy w niedzielę kolorem strojów bardziej przypominali reprezentację Holandii.

W pierwszej połowie zespół gospodarzy wypracował sobie dwie dogodne okazje, aby doprowadzić do wyrównania. Obie akcje były bardzo podobne, gdyż po dośrodkowaniu z lewego skrzydła w pole karne źle przy dalszym słupku ustawiał się lewy obrońca Liverpoolu Andrew Robertson. To pozwoliło oddać groźne strzały Duńczykowi Pierre-Emilowi Hoejbjergowi (w 18. minucie) oraz Jamesowi Wardowi-Prowse'owi (w 30.). W obu przypadkach błędy kolegi skutecznymi interwencjami naprawił jednak bramkarz "The Reds" Loris Karius.

Jeszcze przed przerwą podopieczni Juergena Kloppa ponownie zdołali rozmontować defensywę "Świętych". Ponownie w rolach głównych wystąpili Salah i Firmino, a tym razem to Brazylijczyk, zresztą efektownym podaniem piętą, wypracował okazję koledze. Egipcjanin z 10 metrów uderzył tuż przy słupku i strzelił tym samym 22. gola w obecnych rozgrywkach Premier League. Lider klasyfikacji strzelców Harry Kane ma na swoim koncie o jednego więcej.

Kibice Liverpoolu w bieżących rozgrywkach przyzwyczaili się, że ich zespół często ma problemy z utrzymaniem prowadzenia i zachowaniem czystego konta. Tym razem jednak defensywa "The Reds" spisała się bez zarzutu, przebiegu spotkania nie zmieniły też ofensywne zmiany zaordynowane przez menedżera gospodarzy. W drugiej połowie to Liverpool był bliższy strzelenia kolejnych goli, ale za sprawą nieskuteczności Sadio Manego i wprowadzonego do gry Lallany wynik nie uległ już zmianie.

Liverpool wygrał na St. Mary's Stadium 2-0 i zbliżył się na dwa punkty do drugiego w tabeli Manchesteru United. Southampton zajmuje spadkową, 18. pozycję.

Southampton - Liverpool 0-2 (0-2)

Bramki: 0-1 Roberto Firmino (6.), 0-2 Mohamed Salah (42.)

Wojciech Malinowski

