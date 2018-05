W Chelsea Londyn poświęcą Davida Luiza?

Brytyjskie media informują, że Chelsea Londyn chce Maurizio Sarriego i obecnie klub stara się dojść do porozumienia z SSC Napoli w sprawie rozwiązania kontraktu z trenerem. Niewykluczone, że jeśli prezydent Napoli zgodzi się na odejście szkoleniowca bez wpłacania kwoty odstępnego wówczas na Stadio San Paolo po okazyjnej cenie trafi obrońca David Luiz.

Wczoraj oficjalnie nowym szkoleniowcem Napoli został Carlo Ancelotti. Jednak Maurizio Sarri nadal ma ważny kontrakt z klubem. Jeśli ktoś chce pozyskać autora ostatnich sukcesów Napoli, to do końca miesiąca musi zapłacić kwotę odstępnego wynoszącą 8 milionów euro. Prezydent ”Partenopei” Aurelio De Laurentiis dzięki tym pieniądzom spłaciłby pierwszy rok pracy Ancelottiego i jego sztabu.

Wiadomo, że Sarrim od dawna interesuje się Chelsea. Włoch odmówił pracy w Zenicie St. Petersburg i również chce pracować na Stamford Bridge. Jednak Chelsea nie chce płacić wspomnianych 8 milionów, bo sama musi wypłacić około 10 milionów, by zwolnić Antonio Contego. Według ”Daily Telegraph” londyński klub spróbuje w inny sposób przekonać De Laurentiisa.

Jeśli Sarri rozwiąże kontrakt za porozumieniem stron, to wówczas Chelsea zgodzi się na sprzedaż obrońcy Davida Luiza. Ostatni sezon w wykonaniu Brazylijczyka nie był najlepszy i on również zastanawia się nad zmianą otoczenia. ”The Blues” są skłonni sprzedać piłkarza za około 17 milionów euro, zamiast 23-25, o których mówiło się do tej pory.

Pytanie, czy De Laurentiis przystanie na propozycję klubu z Premier League? Biorąc pod uwagę, że był bardzo zdenerwowany podejściem Sarriego, który go zbywał i zwlekał z podjęciem decyzji dotyczącej swojej przyszłości można się spodziewać, że teraz niekoniecznie pójdzie mu na rękę.